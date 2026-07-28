Truyền thông Philippines chỉ trích đội nhà vì khởi đầu ASEAN Cup cực tệ, thua sốc Myanmar

Ngay sau thất bại, GMA News nhận định đội tuyển Philippines đã có màn mở đầu "đầy thất vọng" cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Theo tờ báo này, đội chủ nhà không thể hiện được sự chủ động như kỳ vọng, trong khi Myanmar lại nhập cuộc đầy tự tin và tận dụng rất tốt những cơ hội tạo ra để giành chiến thắng thuyết phục 4-1.

Đội tuyển Myanmar có trận thắng bất ngờ trên sân của Philippines ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đội tuyển Philippines phản ứng quá chậm chạp trước Myanmar

Diễn biến trên sân cũng phản ánh đúng đánh giá của truyền thông Philippines. Myanmar chỉ mất 7 phút để mở tỷ số nhờ pha đánh đầu của Kyaw Min Oo. Đến phút 28, Than Paing nhân đôi cách biệt sau một tình huống phản công sắc bén, khiến Philippines rơi vào thế bám đuổi từ rất sớm.

Sang hiệp 2, Philippines chơi quyết tâm hơn và có thời điểm tưởng như đã tìm lại được động lực. GMA News cho rằng Jarvey Gayoso đã mang đến "tia hy vọng" cho đội chủ nhà khi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 68. Dù vậy, GMA News nhấn mạnh đó cũng là điểm sáng hiếm hoi, trước khi Philippines hoàn toàn sụp đổ ở giai đoạn cuối trận.

Cùng quan điểm, kênh ABS-CBN cũng cho rằng đội chủ nhà không thể duy trì sức ép sau bàn thắng và tiếp tục bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự.

ABS-CBN mô tả: "Trong hiệp 1, đội tuyển Philippines khởi đầu hời hợt và đầy chậm chạp. Đến khi chịu 2 bàn thua, thầy trò HLV Carles Cuadrat mới bắt đầu bừng tỉnh. Dù vậy, những phương án đội tuyển Philippines đưa ra điều không hợp lý. Không những vậy, ở cuối trận, Philippines còn để lộ quá nhiều khoảng trống ở sân nhà. Cách Philippines để thủng lưới thêm hai lần chỉ trong ít phút được xem là minh chứng cho sự thiếu chắc chắn của hệ thống phòng ngự cũng như bản lĩnh thi đấu. 3.000 cổ động viên đã có mặt để cổ vũ đội tuyển nhưng đáp lại họ là một trận thua nặng nề”.

Đội tuyển Myanmar nuôi hy vọng đi tiếp sau trận thắng bất ngờ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thất bại đậm ngay ngày ra quân khiến Philippines sớm chịu sức ép tại bảng B ASEAN Cup 2026. Đội bóng này sẽ phải làm khách trước Lào ở lượt trận tiếp theo trước khi trở về sân nhà tiếp đón ứng cử viên vô địch Thái Lan.

Với những gì đã thể hiện trước Myanmar, GMA News đánh giá: "Đội tuyển Philippines cần nhanh chóng cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự cũng như hiệu quả trong khâu dứt điểm nếu muốn nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Nếu không, trận thua 1-4 trước Myanmar có thể trở thành bước ngoặt khiến hành trình của Philippines tại ASEAN Cup 2026 sớm rơi vào bế tắc”.