Triệt phá băng nhóm người Philippines dùng 'đô la âm phủ' giăng bẫy lừa du khách

Ngày 23.7, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 6 bị can người nước ngoài để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Nhóm người Philippines dùng "đô la âm phủ" giăng bẫy lừa du khách ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Đội 5 (PC02) phối hợp cùng Công an phường Bến Thành phát hiện một nhóm người nước ngoài thường xuyên lân la, tiếp cận du khách quốc tế với nhiều biểu hiện nghi vấn. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, các trinh sát đã vào cuộc xác minh, lật tẩy thủ đoạn tinh vi của băng nhóm này.

Theo điều tra ban đầu, "con mồi" mà nhóm này nhắm đến chủ yếu là khách du lịch nước ngoài, lớn tuổi và đi một mình. Ban đầu, chúng đóng vai những người bạn thân thiện, lân la làm quen để tạo lòng tin. Khi nạn nhân đã cắn câu, chúng dụ dỗ họ về một căn hộ thuê sẵn để "giao lưu".

Tại đây, một vở kịch đã được dàn dựng sẵn với sự phân vai vô cùng chặt chẽ. Cụ thể, một đối tượng gợi ý chơi đánh bài giải trí; một kẻ khác lập tức sắm vai "đại gia" nhiều tiền cùng tham gia; trong khi đó, đối tượng cầm đầu làm nhiệm vụ chia bài và gian lận để nạn nhân liên tục thắng.

Khi du khách bắt đầu hoa mắt vì nghĩ mình dễ dàng kiếm được tiền, băng nhóm này chuyển sang bước tiếp theo. Kẻ đóng vai "đại gia" giả vờ thua lỗ, tỏ ra cay cú và đòi chơi tiếp để gỡ gạc. Để tăng độ tin cậy, tên này còn mang ra nhiều cọc "đô la âm phủ" (được ngụy trang giống tiền thật) để chứng minh mình có đủ khả năng chung chi cho những ván bài lớn.

Lúc này, lấy lý do cần hai bên cùng chứng minh năng lực tài chính, các đối tượng yêu cầu nạn nhân đi rút tiền mặt mang về sòng bạc. Ngay khi nạn nhân mang tiền quay lại, chúng lập tức giở trò đánh lạc hướng, lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác để "cuỗm" sạch tài sản rồi tẩu thoát.

"Phân vai" để lừa đảo du khách ra sao?

Quá trình điều tra, PC02 xác định Del Rosario Rafael Macapanas (38 tuổi, quốc tịch Philippines) chính là kẻ chủ mưu. Macapanas là người trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ, cầm cái chia bài và chia chác chiến lợi phẩm.

Năm đồng phạm đắc lực mang cùng quốc tịch bị bắt giữ gồm: Pardo Oscar Winkler (74 tuổi), De Vera Diosdado (64 tuổi), Pardo Maria Lanie (49 tuổi), Villarin Bregida (57 tuổi) và Bernardino Rolando Lim (49 tuổi).

Đáng chú ý, băng nhóm này hoạt động như một "công ty" với cơ chế ăn chia lợi nhuận vô cùng bài bản. Sau mỗi phi vụ trót lọt, nhóm trực tiếp đi săn "con mồi" sẽ được hưởng 20% tổng số tiền chiếm đoạt; kẻ đóng vai người chơi bài thua cuộc hưởng 5%; riêng "ông trùm" Macapanas hưởng 10% với vai trò tổ chức, số còn lại được chia theo tỷ lệ thỏa thuận.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5.2025 đến khi sa lưới, băng nhóm của Macapanas đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều du khách nước ngoài trên địa bàn TP.HCM.

Hiện PC02 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Công an TP.HCM cũng khuyến cáo các cơ sở lưu trú và du khách nước ngoài cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn làm quen, rủ rê tham gia các trò chơi mang tính sát phạt để tránh sập bẫy lừa đảo.