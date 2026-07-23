Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Triệt phá băng nhóm người Philippines dùng 'đô la âm phủ' giăng bẫy lừa du khách

Hoàng Huy
Hoàng Huy
Nhắm vào các du khách nước ngoài lớn tuổi đi một mình, băng nhóm gồm 6 người mang quốc tịch Philippines đã dàn cảnh đánh bài, dùng 'đô la âm phủ' làm mồi nhử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng loạt nạn nhân tại TP.HCM.

Ngày 23.7, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 6 bị can người nước ngoài để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Triệt phá băng nhóm người Philippines dùng 'đô la âm phủ' giăng bẫy lừa du khách - Ảnh 1.

Nhóm người Philippines dùng "đô la âm phủ" giăng bẫy lừa du khách

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Đội 5 (PC02) phối hợp cùng Công an phường Bến Thành phát hiện một nhóm người nước ngoài thường xuyên lân la, tiếp cận du khách quốc tế với nhiều biểu hiện nghi vấn. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, các trinh sát đã vào cuộc xác minh, lật tẩy thủ đoạn tinh vi của băng nhóm này.

Theo điều tra ban đầu, "con mồi" mà nhóm này nhắm đến chủ yếu là khách du lịch nước ngoài, lớn tuổi và đi một mình. Ban đầu, chúng đóng vai những người bạn thân thiện, lân la làm quen để tạo lòng tin. Khi nạn nhân đã cắn câu, chúng dụ dỗ họ về một căn hộ thuê sẵn để "giao lưu".

Tại đây, một vở kịch đã được dàn dựng sẵn với sự phân vai vô cùng chặt chẽ. Cụ thể, một đối tượng gợi ý chơi đánh bài giải trí; một kẻ khác lập tức sắm vai "đại gia" nhiều tiền cùng tham gia; trong khi đó, đối tượng cầm đầu làm nhiệm vụ chia bài và gian lận để nạn nhân liên tục thắng.

Khi du khách bắt đầu hoa mắt vì nghĩ mình dễ dàng kiếm được tiền, băng nhóm này chuyển sang bước tiếp theo. Kẻ đóng vai "đại gia" giả vờ thua lỗ, tỏ ra cay cú và đòi chơi tiếp để gỡ gạc. Để tăng độ tin cậy, tên này còn mang ra nhiều cọc "đô la âm phủ" (được ngụy trang giống tiền thật) để chứng minh mình có đủ khả năng chung chi cho những ván bài lớn.

Lúc này, lấy lý do cần hai bên cùng chứng minh năng lực tài chính, các đối tượng yêu cầu nạn nhân đi rút tiền mặt mang về sòng bạc. Ngay khi nạn nhân mang tiền quay lại, chúng lập tức giở trò đánh lạc hướng, lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác để "cuỗm" sạch tài sản rồi tẩu thoát.

"Phân vai" để lừa đảo du khách ra sao?

Quá trình điều tra, PC02 xác định Del Rosario Rafael Macapanas (38 tuổi, quốc tịch Philippines) chính là kẻ chủ mưu. Macapanas là người trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ, cầm cái chia bài và chia chác chiến lợi phẩm.

Năm đồng phạm đắc lực mang cùng quốc tịch bị bắt giữ gồm: Pardo Oscar Winkler (74 tuổi), De Vera Diosdado (64 tuổi), Pardo Maria Lanie (49 tuổi), Villarin Bregida (57 tuổi) và Bernardino Rolando Lim (49 tuổi).

Đáng chú ý, băng nhóm này hoạt động như một "công ty" với cơ chế ăn chia lợi nhuận vô cùng bài bản. Sau mỗi phi vụ trót lọt, nhóm trực tiếp đi săn "con mồi" sẽ được hưởng 20% tổng số tiền chiếm đoạt; kẻ đóng vai người chơi bài thua cuộc hưởng 5%; riêng "ông trùm" Macapanas hưởng 10% với vai trò tổ chức, số còn lại được chia theo tỷ lệ thỏa thuận.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5.2025 đến khi sa lưới, băng nhóm của Macapanas đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều du khách nước ngoài trên địa bàn TP.HCM.

Hiện PC02 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Công an TP.HCM cũng khuyến cáo các cơ sở lưu trú và du khách nước ngoài cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn làm quen, rủ rê tham gia các trò chơi mang tính sát phạt để tránh sập bẫy lừa đảo.

Tin liên quan

Triệt phá đường dây ma túy 'núp bóng' pod chill xuyên biên giới, bắt 49 nghi phạm

Triệt phá đường dây ma túy 'núp bóng' pod chill xuyên biên giới, bắt 49 nghi phạm

Ngày 22.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá một chuyên án lớn, bóc gỡ đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Etomidate xuyên biên giới, bắt giữ 49 nghi phạm.

Triệt phá đường dây 'thổi giá' bán bếp điện Trung Quốc lên 10 lần ở vùng quê nghèo

Công an TP.HCM bắt nghi phạm vụ thi thể người phụ nữ trong bao tải

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM lừa đảo giăng bẫy lừa du khách Philippines dàn cảnh đánh bài đô la âm phủ

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận