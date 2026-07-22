Triệt phá đường dây ma túy 'núp bóng' pod chill xuyên biên giới, bắt 49 nghi phạm

Theo Công an TP.HCM, khám xét các địa điểm trong đường dây ma túy "núp bóng" pod chill xuyên biên giới, cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn Ketamine, Methamphetamine cùng 1.670 đầu pod chill, thuốc lá điện tử có chứa ma túy Etomidate và nhiều tang vật khác.

Các nghi phạm bị Công an TP.HCM bắt giữ trong đường dây ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bóc gỡ từng mắt xích trong mạng lưới ma túy

PC04 cho biết chuyên án bắt nguồn từ nguồn tin trinh sát về một đường dây chuyên cung cấp pod chill chứa chất Etomidate trên địa bàn phường An Lạc (quận Bình Tân cũ). Nổi cộm trong số này là đối tượng mang biệt danh "Ba Giá".

Sau thời gian theo dõi, ngày 25.6.2026, ban chuyên án quyết định cất vó, bắt quả tang "Ba Giá" - tên thật là Nguyễn Hữu Huân (28 tuổi) cùng vợ là Ngô Thị Kim Chi (30 tuổi) khi đang mua bán trái phép pod chill cho dân chơi.

Nghi phạm cùng tang vật được công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua đấu tranh, Công an TP.HCM xác định vợ chồng Huân chỉ là một mắt xích phân phối cấp dưới. Đường dây này được tổ chức rất bài bản, phân công nhiệm vụ rõ ràng từ khâu nhập hàng, vận chuyển đến tuồn ra thị trường.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bóc gỡ thêm nhiều nhánh khác trong mạng lưới. Cụ thể, triệt phá nhóm phân phối nội địa do Huỳnh Ngọc Thúy Như và Hứa Tường Vy cầm đầu.

Đồng thời, chặt đứt đường dây vận chuyển xuyên biên giới do Lê Quốc Duy điều hành. Duy là kẻ trực tiếp nhận pod chill chứa Etomidate từ Campuchia, tuồn qua khu vực đường tiểu ngạch tại biên giới giáp với tỉnh An Giang rồi đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Ngoài ra, ban chuyên án còn triệt xóa nhánh do Han Kiat (quốc tịch Campuchia) cầm đầu, chuyên cung cấp pod chill cho các hội nhóm người nước ngoài. Trong số 49 nghi phạm bị bắt giữ, có 4 nghi phạm mang quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc và Campuchia.

Hiểm họa khôn lường từ pod chill

Etomidate đang được ngụy trang vô cùng tinh vi dưới dạng thuốc lá điện tử với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn và có hương vị trái cây hấp dẫn.

Các đối tượng buôn bán thường đánh trúng tâm lý tò mò của giới trẻ, sử dụng những tên gọi mỹ miều như: "pod chill", "pod thư giãn", "pod ngủ ngon", "pod bay", "pod cảm giác mạnh"... để lừa người dùng rằng đây chỉ là thuốc lá điện tử "ít độc hại". Nếu không bị ngăn chặn, 1.670 ống pod ma túy này có thể đã len lỏi vào các quán bar, karaoke, nhà nghỉ và cả môi trường học đường.

Về bản chất, Etomidate là hoạt chất gây mê đường tĩnh mạch, chỉ được dùng trong y khoa dưới sự kiểm soát khắt khe của bác sĩ. Khi bị pha trộn trái phép vào thuốc lá điện tử, Etomidate trở thành chất ma túy cực độc. Không giống thuốc lá điện tử thông thường, Etomidate khi hít vào phổi sẽ nhanh chóng hấp thu vào máu và tấn công não bộ.

Pod chill phát hiện giấu trong thùng gạo ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ban đầu, người dùng có cảm giác thư giãn, lâng lâng. Nhưng ngay sau đó, các triệu chứng suy hệ thần kinh trung ương xuất hiện: buồn ngủ sâu, mất nhận thức, chóng mặt, đi loạng choạng, co giật cơ. Nghiêm trọng nhất, chất này gây ức chế hô hấp và tụt huyết áp đột ngột, có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Trước mức độ nguy hiểm của loại chất này, từ ngày 19.1.2026, Chính phủ đã bổ sung Etomidate vào danh mục các chất ma túy.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng đường dây ma túy 'núp bóng' pod chill xuyên biên giới, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.