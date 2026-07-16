Liên quan đến vụ án sản xuất và buôn bán bột ngọt giả cùng các loại phụ gia thực phẩm giả quy mô lớn, ngày 16.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm".

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả liên tỉnh cực lớn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Đại (39 tuổi, ở phường Dĩ An, TP.HCM - đối tượng cầm đầu), Phạm Thị Phương (48 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc), Chu Văn Thanh (50 tuổi, chồng Phương), Chu Văn Hữu (28 tuổi, con trai Phương) và Đậu Đức Minh (36 tuổi, con rể Phương, cùng ở xã Vĩnh Lộc, TP.HCM).

Trước đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM về tổng tấn công, trấn áp tội phạm kinh tế và an toàn thực phẩm, các trinh sát đã phát hiện một đường dây có dấu hiệu sản xuất, tiêu thụ phụ gia thực phẩm giả tại khu vực giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP.HCM đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Đại đứng ra mua gom các nguồn nguyên liệu trôi nổi không rõ nguồn gốc (gồm bột ngọt, hạt nêm, bột giặt) rồi đặt in bao bì, tem nhãn giả các thương hiệu nổi tiếng.

Toàn bộ nguyên liệu sau đó được tập kết về kho tại xã Vĩnh Lộc do Phạm Thị Phương quản lý để sang chiết, đóng gói thành phẩm.

Để vận chuyển đi tiêu thụ, Phương giao cho chồng, con trai và con rể dùng xe máy phân phối đến hơn 12 cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Nhóm này hoạt động vô cùng tinh vi, khép kín, chủ yếu liên lạc qua Zalo, điện thoại và liên tục thay đổi địa điểm giao nhận để qua mắt lực lượng chức năng.

Sau nhiều tháng bám sát, ngày 23.4, các mũi trinh sát của Công an TP.HCM đồng loạt tiến hành kiểm tra, khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan. Tại hiện trường, công an thu giữ số tang vật khổng lồ gồm: 149,22 kg bột ngọt giả; 52,41 kg hạt nêm giả; 547,99 kg bột giặt giả cùng hơn 160 kg nguyên liệu chưa đóng gói, máy móc đóng màng co, phương tiện vận chuyển và lượng lớn bao bì giả.

Bước đầu, nhóm này khai nhận đã thu mua trôi nổi hơn 1,1 tấn nguyên liệu bột ngọt và khoảng 300 kg hạt nêm để gia công hàng giả. Đáng chú ý, trong quá trình bị điều tra, các đối tượng đã tìm cách đưa hối lộ, tác động đến cán bộ thụ lý chuyên án nhằm thoát tội nhưng đã bị lực lượng công an kiên quyết từ chối, lập biên bản xử lý nghiêm.

Cơ quan điều tra nhận định, nếu không kịp thời triệt phá, hàng tấn phụ gia thực phẩm giả, không qua kiểm định chất lượng này sẽ len lỏi vào hàng chục nghìn bữa ăn của các gia đình, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe người tiêu dùng. Vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy quét các điểm tiêu thụ còn lại.

Qua vụ án này, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm, phụ gia không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi mua sắm, người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, đầy đủ thông tin nhà sản xuất tại các hệ thống phân phối uy tín. Việc sử dụng hàng giả, hàng nhái có thể dẫn đến ngộ độc cấp tính hoặc tích tụ độc tố gây ra các hậu quả lâu dài về sức khỏe. Khi phát hiện hàng hóa nghi giả, người dân cần dừng sử dụng và báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời xử lý.