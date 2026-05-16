Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto quy mô lớn

Ngày 16.5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto quy mô lớn trên địa bàn.

Các bị can khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đây là kết quả từ việc thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP.HCM.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 3 bị can gồm: Dương Thị Yến Oanh (47 tuổi), Dương Thị Yến Xuân (56 tuổi) và Thạch Hiểu (47 tuổi, cùng ở TP.HCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh (phường Tân Tạo), tổ công tác thuộc Phòng PC03 phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng carton mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, Hiểu không trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Qua đấu tranh khai thác nhanh, người này thừa nhận toàn bộ số hàng hóa này là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ nên lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở tiếp tục làm rõ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Dương Thị Yến Oanh là đối tượng chủ mưu. Oanh trực tiếp tổ chức mua các loại bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto rồi cung cấp cho Thạch Hiểu để đóng gói bột ngọt giả. Riêng Dương Thị Yến Xuân giữ vai trò giúp sức, thực hiện việc cất giấu, giao nhận bao bì và thu tiền từ hoạt động tiêu thụ hàng giả.

Tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm. Hơn 23.000 bao bì giả các loại. Khoảng 70 kg bột ngọt nguyên liệu (loại trôi nổi). Nhiều máy móc phục vụ sản xuất như: cân điện tử, máy ép nhiệt, dụng cụ sang chiết và các tài liệu liên quan.

Bột ngọt không rõ nguồn gốc sang chiết vào bao bì nhãn hiệu Ajinomoto ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan điều tra, những người này khai nhận từ tháng 1.2026 đến khi bị bắt, nhóm này đã mua bột ngọt không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó mang về sang chiết vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để bán cho các cửa hàng tạp hóa tại TP.HCM. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm này đã sản xuất và tiêu thụ trót lọt hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Theo Phòng PC03, hành vi của các đối tượng không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.