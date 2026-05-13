Bắt 5.090 đồng hồ, nón thời trang, kẹp tóc giả nhãn hiệu Rolex, Gucci

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, Chi cục Hải quan khu vực XVII vừa phát hiện, bắt giữ 5.090 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Rolex, Gucci, Chanel, Louis Vuitton.

Cơ quan hải quan phát hiện, bắt giữ 3.980 đồng hồ giả nhãn hiệu Rolex ẢNH: HQ

Tại bãi tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Chi cục Hải quan khu vực XVII (Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan) kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng thuộc tờ khai vận chuyển độc lập số 500618454160 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà (mã số thuế 4900884013, địa chỉ tại Km16+800m, QL1A, khối 18, P.Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).

Hàng hóa chứa trong container KLFU9050241 được vận chuyển trên xe đầu kéo biển kiểm soát 62H-00943 loại hình quá cảnh. Kết quả phát hiện 5.090 sản phẩm không khai báo nghi vấn giả mạo nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Rolex.

Sau đó, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã có các văn bản gửi đến đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu nêu trên về việc thông báo phát hiện hàng hóa nghi ngờ giả mạo nhãn hiệu.

Hiện, các đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu đã có văn bản xác nhận toàn bộ số hàng hóa do hải quan phát hiện, bắt giữ đều là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Cụ thể gồm: 3.980 đồng hồ hiệu Rolex, 90 nón thời trang hiệu Louis Vuitton, 90 nón thời trang hiệu Chanel, 90 nón thời trang hiệu Gucci và 840 kẹp tóc nữ hiệu Chanel. Tổng trị giá của tang vật vi phạm được xác định là hơn 1,27 tỉ đồng.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vừa lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà để xử lý theo quy định.