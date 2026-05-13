Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt 5.090 đồng hồ, nón thời trang, kẹp tóc giả nhãn hiệu Rolex, Gucci

Đan Thanh
Đan Thanh
13/05/2026 19:33 GMT+7

Cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ 5.090 đồng hồ, nón thời trang, kẹp tóc giả mạo nhãn hiệu Rolex, Gucci, Chanel, Louis Vuitton. Tổng trị giá của tang vật vi phạm là hơn 1,27 tỉ đồng.

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, Chi cục Hải quan khu vực XVII vừa phát hiện, bắt giữ 5.090 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Rolex, Gucci, Chanel, Louis Vuitton.

Bắt hơn 5.000 sản phẩm giả nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton - Ảnh 1.

Cơ quan hải quan phát hiện, bắt giữ 3.980 đồng hồ giả nhãn hiệu Rolex

ẢNH: HQ

Tại bãi tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Chi cục Hải quan khu vực XVII (Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan) kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng thuộc tờ khai vận chuyển độc lập số 500618454160 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà (mã số thuế 4900884013, địa chỉ tại Km16+800m, QL1A, khối 18, P.Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).

Hàng hóa chứa trong container KLFU9050241 được vận chuyển trên xe đầu kéo biển kiểm soát 62H-00943 loại hình quá cảnh. Kết quả phát hiện 5.090 sản phẩm không khai báo nghi vấn giả mạo nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Rolex.

Sau đó, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã có các văn bản gửi đến đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu nêu trên về việc thông báo phát hiện hàng hóa nghi ngờ giả mạo nhãn hiệu.

Hiện, các đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu đã có văn bản xác nhận toàn bộ số hàng hóa do hải quan phát hiện, bắt giữ đều là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Cụ thể gồm: 3.980 đồng hồ hiệu Rolex, 90 nón thời trang hiệu Louis Vuitton, 90 nón thời trang hiệu Chanel, 90 nón thời trang hiệu Gucci và 840 kẹp tóc nữ hiệu Chanel. Tổng trị giá của tang vật vi phạm được xác định là hơn 1,27 tỉ đồng.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vừa lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Hơn 14.500 mỹ phẩm Hàn Quốc hết hạn chuẩn bị tuồn vào thị trường

Hơn 14.500 mỹ phẩm Hàn Quốc hết hạn chuẩn bị tuồn vào thị trường

Cơ quan hải quan đã phát hiện hơn 14.500 sản phẩm mỹ phẩm hết hạn sử dụng chuẩn bị đưa vào tiêu thụ; hơn 3.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng trong lô hàng quá cảnh đi Campuchia.

Khám phá thêm chủ đề

giả mạo nhãn hiệu Gucci Chanel sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận