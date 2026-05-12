Hơn 14.500 mỹ phẩm Hàn Quốc hết hạn chuẩn bị tuồn vào thị trường

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) chiều nay 12.5 đã thông tin tới báo chí về việc gần đây, lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện gần 20.000 sản phẩm gồm hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và mỹ phẩm hết hạn sử dụng nhập khẩu tại cảng Cát Lái (TP.HCM).

Các vụ việc đều do Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp cùng Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Chi cục Hải quan khu vực II phát hiện, ngăn chặn.

Đầu tiên là vụ việc ngăn chặn hơn 14.500 sản phẩm mỹ phẩm hết hạn sử dụng chuẩn bị đưa vào tiêu thụ.

Qua kiểm tra lô hàng mỹ phẩm nhập khẩu theo loại hình A11 (nhập kinh doanh tiêu dùng) của Công ty TNHH TMDV XNK H.G, lực lượng hải quan phát hiện doanh nghiệp khai báo hàng hóa là sản phẩm toner dưỡng da cân bằng giữ ẩm DR WONJIN HYAL-8 TONER 750ml, thương hiệu DR WONJIN (Hàn Quốc), mới 100%, được vận chuyển từ Hồng Kông (Trung Quốc) về cảng Cát Lái.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ lô hàng gồm 14.550 chai đã hết hạn sử dụng gần 1 năm. Hạn sử dụng thể hiện trên thùng carton và trên sản phẩm là ngày 16.8.2025.

Cạnh đó là vụ việc phát hiện 1.440 sản phẩm khóa SOLEX vi phạm sở hữu trí tuệ trong lô hàng 15.790 sản phẩm khóa không khai báo hải quan.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện lô hàng khóa cửa nhập khẩu theo loại hình A11 (nhập kinh doanh tiêu dùng) của Công ty TNHH TM XNK HP có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan hải quan đã tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng.

Theo kết quả kiểm tra, ngoài các mặt hàng khai báo đúng quy định, phát hiện có 5 mục hàng (tổng 15.790 sản phẩm khoá) không khai báo hải quan.

Trong đó, đáng chú ý có 1.440 sản phẩm (48 thùng) khóa SOLEX nghi vấn hàng giả nhãn hiệu. Theo văn bản giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia, toàn bộ 1.440 sản phẩm này là hàng giả nhãn hiệu SOLEX.

Hơn 3.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng quá cảnh đi Campuchia

Ngoài 2 vụ việc nêu trên, cơ quan hải quan còn phát hiện hơn 3.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng trong lô hàng quá cảnh đi Campuchia.

Kiểm tra lô hàng quá cảnh từ cảng Cát Lái đi Campuchia của Công ty TNHH LS, lực lượng hải quan phát hiện hơn 3.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Cụ thể, gồm: 450 quả bóng đá mang nhãn hiệu MIKASA FT-5 và 560 quả bóng chuyền nhãn hiệu MIKASA MG MV200 (xuất xứ Trung Quốc). Đại diện chủ thể quyền (là Tập đoàn MIKASA CORPORATION - Nhật Bản) tại Việt Nam hiện đã xác nhận toàn bộ số hàng trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu MIKASA.

90 bộ đồ chơi nhập vai SPIDERMAN (xuất xứ Trung Quốc), 780 quả bóng đá trẻ em chủ đề SPIDERMAN và 700 bộ đồ chơi xe đua AVENGERS không thể hiện xuất xứ. Đại diện chủ thể quyền (là Công ty Marvel Characters, Inc. - Mỹ) tại Việt Nam, xác nhận đây là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu SPIDER-MAN và AVENGERS.

260 bộ lắp ráp LEGO NINJAGO và 300 bộ xếp hình NINJAGO 126 mảnh ghép (đều xuất xứ Trung Quốc). Qua trao đổi ban đầu, đại diện chủ thể quyền tại Việt Nam cho biết, toàn bộ 560 sản phẩm là hàng giả mạo nhãn hiệu LEGO NINJAGO.