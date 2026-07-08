Công an TP.HCM bắt nghi phạm vụ thi thể người phụ nữ trong bao tải

Ngày 8.7, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, đồng thời bắt giữ nghi phạm Thạch Kim Thái (48 tuổi, quê TP.Cần Thơ, ở phường Bình Hòa) để điều tra về hành vi "giết người".

Nghi phạm Thạch Kim Thái bị bắt ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 3.7, người dân hốt hoảng phát hiện một bao tải bốc mùi hôi thối, bên trong chứa thi thể người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy mạnh, trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3 (phường Hiệp Bình, TP.HCM). Sự việc lập tức được trình báo đến cơ quan công an.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc.

3 giờ truy vết "nghẹt thở"

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an để tiến hành rà soát, rập khuôn các mối quan hệ của nạn nhân.

Từ những nguồn tin giá trị của quần chúng, công an nhanh chóng khoanh vùng và xác định được danh tính nạn nhân là chị K.T.H (45 tuổi, quê TP.Cần Thơ).

Với tinh thần phá án quyết liệt, chỉ vỏn vẹn 3 giờ đồng hồ sau khi xác định được danh tính nạn nhân, các trinh sát hình sự đã tóm gọn nghi phạm Thạch Kim Thái (48 tuổi, là người tình của nạn nhân).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thái đã cúi đầu thừa nhận hành vi sát hại chị H. rồi bỏ vào bao tải phi tang. Nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông âm ỉ trong quá trình chung sống như vợ chồng với nạn nhân nên đã ra tay tàn độc.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ thi thể người phụ nữ trong bao tải theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ án này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo các dấu hiệu tội phạm, vụ việc bất thường trên địa bàn để lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý kịp thời.