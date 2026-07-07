'Bán hợp đồng kỳ nghỉ': Khởi tố 12 bị can lừa đảo chiếm đoạt 900 tỉ đồng

Liên quan vụ bán hợp đồng kỳ nghỉ, ngày 7.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03 - Công an TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 12 bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.

Bị can Nguyễn Danh Thành cầm đầu đường dây chiếm đoạt 900 tỉ đồng của gần 10.000 người

ẢNH: CTV

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban giám đốc Công an TP.HCM về việc trấn áp tội phạm lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp, đặc biệt là tội phạm lừa đảo qua hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ", PC03 Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua quá trình trinh sát, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm hoạt động của chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại TP.HCM, bao gồm: số 5 Lê Quý Đôn, số 40A - 40B Út Tịch và số 343 Phạm Ngũ Lão.

Các bị can trong đường dây lừa đảo bị khởi tố

ẢNH: CTV

Cơ quan điều tra xác định 12 bị can vừa bị khởi tố là những mắt xích quan trọng trong đường dây này. Trong đó, Nguyễn Danh Thành được xác định là kẻ chủ mưu, trực tiếp xây dựng và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP.HCM; Đinh Sơn Hải (giám đốc kinh doanh) là người trực tiếp triển khai các hoạt động lừa đảo và điều hành các nhóm quản lý cấp dưới.

Kịch bản giăng bẫy tinh vi

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn với thủ đoạn hết sức tinh vi và có tổ chức bài bản. Các đối tượng đã dựng lên một "kịch bản" hoàn hảo từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức các hội thảo hoành tráng để tư vấn, cho đến việc chèo kéo ký kết hợp đồng.

Hội thảo do đường dây này tổ chức ẢNH: CTV

Chưa dừng lại ở đó, sau khi khách hàng đã "cắn câu", nhóm này tiếp tục sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, o ép buộc nạn nhân phải rót thêm tiền đầu tư để rồi chiếm đoạt trắng trợn.

Bước đầu, Công an TP.HCM xác định đường dây này đã lừa đảo trót lọt gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt số tiền "khủng" lên tới 900 tỉ đồng.

Để khắc phục hậu quả và bảo vệ quyền lợi cho người dân, cơ quan công an đã khẩn trương áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài khoản và các giao dịch tài sản liên quan đến nhóm phạm tội với tổng giá trị khoảng 130 tỉ đồng.

Hiện PC03 Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ bán hợp đồng kỳ nghỉ, truy xét toàn bộ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, đồng thời tìm mọi cách thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt.

Công an TP.HCM cho biết đối với các nạn nhân những ai đã ký hợp đồng với chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc bị lôi kéo bằng thủ đoạn tương tự, cần nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để trình báo, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra.

Đối với người dân, Công an TP.HCM khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác trước những lời chào mời mua bán, góp vốn vào các sản phẩm nghỉ dưỡng đi kèm cam kết "lợi nhuận khủng", "chuyển nhượng dễ dàng", "hoàn vốn nhanh" hay tặng kèm ưu đãi giá trị lớn.

Đồng thời, phải kiểm tra kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, năng lực thực tế của dự án cũng như quyền sở hữu tài sản trước khi đặt bút ký hợp đồng và chuyển tiền. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần lập tức trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết.