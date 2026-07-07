Công an TP.HCM triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2026

Tính đến sáng nay 7.7, liên quan đến vụ triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá quy mô khủng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 85 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, có 21 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và 64 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Từ trái qua: Bảo Long, Dũng, An, Phát, Thanh Long khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về mở cao điểm đấu tranh, triệt xóa tội phạm liên quan đến đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, phát hiện các đường dây tinh vi này.

Qua nắm tình hình, PC02 phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đồng phạm có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn TP.HCM cũng như nhiều tỉnh, thành khác. Đến đầu tháng 6.2026, PC02 đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 29.6, PC02 Công an TP.HCM đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng và công an nhiều địa phương đồng loạt ra quân phá án, triệu tập các đối tượng liên quan. Tổng cộng có 150 đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng cộm cán gồm: Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát... khai nhận đã lấy các tài khoản cá độ cấp master (tài khoản tổng) từ các đối tượng ở Campuchia.

Sau đó, chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp agent (tài khoản nhánh) và member (thành viên) để giao lại cho các đầu mối, con bạc tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành tham gia cá độ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây này hoạt động từ tháng 10.2025 đến khi bị triệt phá. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc ước tính lên đến hơn 3.500 tỉ đồng.

Đường dây này có sự phân cấp, điều hành cực kỳ chặt chẽ và mở rộng vòi bạch tuộc ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hiện Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng còn lại.

Chiến công triệt phá thành công 2 đường dây đánh bạc quy mô đặc biệt lớn ngay trong thời gian diễn ra World Cup 2026 thể hiện quyết tâm của Công an TP.HCM giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.

Công an TP.HCM đề nghị người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, kể cả trên không gian mạng.

Mọi hành vi tiếp tay hoặc tham gia cá độ đều bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tổ chức đánh bạc, người dân cần kịp thời thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.