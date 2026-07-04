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Thời sự

Công an TP.HCM tìm tung tích thi thể người phụ nữ đựng trong bao bố

Trần Kha
Trần Kha
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa phát thông báo tìm tung tích người phụ nữ tử vong chưa rõ nguyên nhân được người dân phát hiện bên trong một bao bố nằm phía sau công ty may mặc.

Ngày 4.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ người phụ nữ tử vong được người dân phát hiện tại bờ kè phía sau công ty may mặc ở phường Hiệp Bình.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 3.7, anh L.M.P (40 tuổi) là nhân viên vệ sinh của Công ty cổ phần may mặc Sài Gòn 3 trong lúc đang làm việc dọn dẹp tại khu vực bờ kè phía sau công ty (địa chỉ số 47 đường 17, phường Hiệp Bình, TP.HCM) thì phát hiện mùi hôi nồng nặc.

 Kiểm tra, anh P. phát hiện một bao bố màu xanh chứa thi thể người bên trong nên đã trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã khẩn trương đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy nạn nhân là nữ giới, thời gian tử vong được xác định là khoảng hơn 4 ngày trước thời điểm phát hiện (tính từ ngày 3.7.2026).

Để phục vụ công tác xác minh danh tính và điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong, Cơ quan điều tra công bố rộng rãi đặc điểm nhận dạng của nạn nhân như sau: Nạn nhân là nữ giới, độ tuổi khoảng từ 40 đến 50 tuổi, cao khoảng 1,6 m thể trạng trung bình, tóc dài màu nâu đen, móng tay và móng chân đều sơn màu hồng; trên cơ thể không có hình xăm. Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo thun ba lỗ màu đen, quần shorts màu đen.

Cơ quan điều tra thông báo ai là thân nhân hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân có đặc điểm nhận dạng nêu trên, xin vui lòng liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02), địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, hoặc qua số điện thoại: 0693.187.200 để phối hợp giải quyết.

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