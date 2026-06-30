Công an TP.HCM trao học bổng, tuyên dương nhiều gia đình tiêu biểu

Tại buổi lễ diễn ra ở Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới, TP.HCM), Công an TP.HCM đã tuyên dương 50 gia đình tiêu biểu và trao 139 suất học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ vượt khó học giỏi. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân Tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28.6). Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã trao 24 giải thưởng tập thể và cá nhân trong Hội thi ảnh áo dài online năm 2026.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: TRẦN KHA

Phát biểu tại chương trình, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP.HCM, khẳng định đặc thù công việc của lực lượng vũ trang vô cùng vất vả, hiểm nguy, thời gian dành cho mái ấm thường bị chi phối bởi các nhiệm vụ đột xuất hay những đợt trực chiến 100% quân số. Để mỗi cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho thành phố, sự thấu hiểu, cảm thông và hy sinh thầm lặng của những người vợ, người chồng, người cha, người mẹ nơi hậu phương là vô cùng lớn lao.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhấn mạnh, 50 gia đình được tuyên dương chính là những bông hoa tươi đẹp nhất trong phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc của lực lượng Công an TP.HCM. Các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực cân bằng giữa "việc nước, việc nhà", vừa hoàn thành tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vừa là những tấm gương mẫu mực trong gia đình. Sự hòa thuận, ấm áp từ tổ ấm chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất để tiền phương an tâm công tác.

Đối với chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, qua nhiều năm hình thành và phát triển, mô hình khuyến học giàu ý nghĩa này đã tiếp thêm động lực cho hàng trăm học sinh là con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học khá, giỏi. Thay mặt Đảng ủy và Ban giám đốc Công an TP.HCM, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp gửi lời khen ngợi đến các em học sinh dù chịu nhiều thiệt thòi, cha mẹ thường xuyên vắng nhà nhưng vẫn luôn tự hào về gia đình, chăm ngoan và đạt nhiều thành tích cao. Ban giám đốc Công an TP.HCM kỳ vọng những phần thưởng này sẽ kịp thời tiếp sức, chắp cánh cho các em bay cao, bay xa hơn trên con đường học vấn.

Các học sinh nhận quà, học bổng tại buổi lễ ẢNH: TRẦN KHA

Công an TP.HCM trao 139 suất học bổng cho con em cán bộ chiến sĩ vượt khó học giỏi ẢNH: TRẦN KHA

Lãnh đạo Công an TP.HCM trao quà, thăm hỏi tại buổi lễ ẢNH: TRẦN KHA

Công an TP.HCM tuyên dương học sinh tiêu biểu ẢNH: TRẦN KHA

Đặc biệt, chương trình năm nay còn chào đón sự tham dự của các em nhỏ thuộc diện "Mẹ đỡ đầu" và "Con nuôi công an xã" do các đơn vị thuộc Công an TP.HCM bảo bọc. Lãnh đạo Công an TP.HCM nhắn nhủ và động viên các em hãy luôn vững tin học tập, vì phía sau các em luôn có sự đồng hành, yêu thương và chăm lo hết lòng từ các cô, các chú công an trên hành trình trưởng thành.