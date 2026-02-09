Tự hào về sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió

Tại buổi thăm, chúc tết các chiến sĩ, cán bộ Vùng 4 Hải quân tại Cam Ranh (Khánh Hòa), Thượng tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Vùng 4 Hải quân, cho biết dịp Tết Bính Ngọ 2026, các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo, bố trí phép nghỉ linh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ; tuy nhiên, nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ chủ quyền vẫn được đặt lên hàng đầu.

Theo Thượng tá Bùi Xuân Bình, trong năm 2025 các lực lượng trong Vùng 4 đã tham gia tích cực vào công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ lịch sử, đơn vị đã huy động nhiều lực lượng và phương tiện để hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân ẢNH: BÁ DUY

Anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ xúc động và tự hào trước tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân ẢNH: BÁ DUY

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ xúc động và tự hào trước tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.

Anh Triết nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ là trách nhiệm thiêng liêng của lực lượng vũ trang mà còn là mối quan tâm sâu sắc của tuổi trẻ cả nước. Những người lính hải quân vừa chắc tay súng, vừa chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, là chỗ dựa tin cậy để hậu phương yên tâm phát triển kinh tế – xã hội.

Anh Nguyễn Minh Triết gặp mặt, chúc tết chiến sĩ Vùng 4 Hải quân ẢNH: BÁ DUY

Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang trực tại Lữ đoàn tàu ngầm 189 ẢNH: VÙNG 4 HẢI QUÂN

Theo anh Triết, T.Ư Đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Hải quân để giáo dục, định hướng thanh niên về chủ quyền biển đảo. Hằng năm, T.Ư Đoàn tổ chức một đến hai đoàn thanh niên ra thăm các đảo Trường Sa. Qua đó, thanh niên được chứng kiến trực tiếp tinh thần chiến đấu của bộ đội, từ đó có thêm niềm tự hào và ý thức bảo vệ chủ quyền.

Tiếp theo chương trình, đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang trực tại Lữ đoàn tàu ngầm 189. Đây là lực lượng tinh nhuệ của Hải quân, nhiều chiến sĩ rất trẻ nhưng luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đã trao quà tết cho các đơn vị, chúc cán bộ, chiến sĩ và gia đình mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong khuôn khổ Chương trinh "Xuân biên giới, tết biển đảo", đoàn công tác T.Ư Đoàn cũng đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 196, Quân chủng Hải quân.

Anh Nguyễn Minh Triết đã dự chương trình nghệ thuật "Xuân chung tay giữ biển - Tết thắm tình quân dân" tại khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh ẢNH: BÁ DUY

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trao quà cho gia đình quân nhân ẢNH: BÁ DUY

Anh Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân chụp hình lưu niệm cùng các cháu thiếu nhi ẢNH: BÁ DUY

Tối cùng ngày, anh Nguyễn Minh Triết đã dự chương trình nghệ thuật "Xuân chung tay giữ biển - Tết thắm tình quân dân" tại khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh). Chương trình do BTL Vùng 4 Hải quân tổ chức, với nhiều hoạt động như văn nghệ chào mừng, trao quà cho gia đình quân nhân, giao lưu nghệ thuật chúc tết Trường Sa.



