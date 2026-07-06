Khởi tố 16 bị can trong đường dây cá độ World Cup 2026 hơn 100 tỉ đồng

Ngày 6.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 16 bị can để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ World Cup 2026 qua mạng Internet. Tổng số tiền giao dịch của đường dây này được xác định ước tính hơn 100 tỉ đồng.

Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ, triệu tập nhiều người liên quan đường dây cá độ World Cup 2026 có tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 100 tỉ đồng ẢNH: TRỊ BÌNH

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng công an phát hiện một nhóm người sử dụng hệ thống tài khoản trên các trang web cá cược để tổ chức đánh bạc.

Dưới sự chỉ đạo của đại tá Dương Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, lúc 5 giờ 30 phút ngày 27.6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thành lập 19 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm tại nhiều địa bàn trong tỉnh Gia Lai.

Các tổ công tác tiến hành kiểm tra tại các phường Quy Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Tam Quan và các xã Tây Sơn, Bình Dương, Phù Mỹ, Phù Mỹ Nam.

Tại các địa điểm khám xét, nhiều người bất ngờ trước sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Công an đã triệu tập những người liên quan về trụ sở để làm việc, làm rõ vai trò của từng người trong đường dây cá độ World Cup 2026.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 18 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng lợi dụng sức hút của vòng chung kết World Cup 2026 để lôi kéo người tham gia cá cược. Nhóm này phân chia tài khoản, cấp hạn mức tín dụng bằng điểm ảo cho người chơi trên hệ thống, sau đó quy đổi thành tiền mặt để giao dịch.

Với phương thức hoạt động khép kín trên không gian mạng, các đối tượng dễ dàng che giấu danh tính, mở rộng số lượng người tham gia và số tiền giao dịch. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này.

Công an tỉnh Gia Lai cũng khuyến cáo, hoạt động cá độ có xu hướng chuyển mạnh sang môi trường mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, người tham gia rất dễ sa vào các trang cá cược trái phép, dẫn đến nhiều hệ lụy về kinh tế, gia đình và trật tự xã hội.

Người dân được khuyến cáo không truy cập, đăng ký tài khoản trên các website cá cược; không chia sẻ, quảng bá các đường dẫn cá cược trái phép và chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để kịp thời xử lý.