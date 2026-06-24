Khởi tố 3 người trong vụ mua bán gần 3 kg ma túy ở Gia Lai

Ngày 24.6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thái Dương (37 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuyến (33 tuổi) và Nguyễn Văn Phiêng (25 tuổi, cùng ở phường An Phú, Gia Lai) để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép gần 3 kg ma túy các loại.

Đây được xác định là vụ thu giữ ma túy dạng "khay", nước vui và thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra tang vật vụ án ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Theo cơ quan công an, chiều 14.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra một địa điểm tại số 529 Lê Duẩn, phường An Phú và bắt quả tang 3 nghi phạm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 2,5 kg ketamine, 371 gram ma túy dạng tinh thể "nước vui" ở thể rắn, 166 gram ma túy dạng viên nén (thuốc lắc) cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm tổ chức mua bán ma túy thông qua mạng xã hội và đã thực hiện nhiều giao dịch trót lọt.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Thái Dương là người cầm đầu đường dây. Dương lôi kéo Nguyễn Văn Phiêng và Nguyễn Ngọc Tuyến tham gia phân chia, đóng gói, bán lẻ ma túy tại nhiều xã, phường khu vực phía tây Gia Lai, đồng thời vận chuyển các gói hàng gửi qua xe khách liên tỉnh đến nhiều địa phương trên cả nước.

Trong đường dây này, Nguyễn Ngọc Tuyến có vai trò cảnh giới, trực tiếp tham gia vận chuyển ma túy. Nguyễn Văn Phiêng tham gia hỗ trợ bán lẻ ma túy tại địa bàn các xã, phường phía tây Gia Lai.

Nguyễn Thái Dương (ở trên), Nguyễn Ngọc Tuyến (bên trái) và Nguyễn Văn Phiêng ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Trung tá Phạm Hồng Anh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai, cho biết sau khi nhận ma túy, Dương cùng đồng phạm phân nhỏ ketamine và thuốc lắc, ngụy trang trong các kiện hàng rồi gửi cho các đầu mối tại nhiều tỉnh, thành thông qua các tuyến xe khách. Nhóm này đồng thời tổ chức bán lẻ ma túy tại khu vực Pleiku và các địa bàn lân cận.

"Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, chúng tôi nhận định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động có tổ chức nên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá. Đến nay, các đối tượng khai nhận đã hai lần nhận ma túy được gửi trong các thùng hàng vào ngày 2 và 30.5 để đưa đi tiêu thụ", trung tá Phạm Hồng Anh cho biết.

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy nguồn cung ma túy và làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.