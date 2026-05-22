Đại tá Dương Văn Long làm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai

Sáng 22.5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Đến dự có ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai.

Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đối với đại tá Dương Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Dương Văn Long (bên phải) làm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ẢNH: TRỊ BÌNH

Cùng với quyết định trên, Công an tỉnh Gia Lai cũng công bố 9 quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng.

Theo đó, đại tá Nguyễn Trung Hải làm Trưởng phòng An ninh điều tra; thượng tá Nguyễn Trung Hiển làm Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế; đại tá Nguyễn Ngọc Lâm làm Chánh thanh tra Công an tỉnh; đại tá Ngô Gia Cường làm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh làm Giám thị Trại tạm giam số 1; đại tá Ninh Thị Minh Hoa làm Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; thượng tá Nguyễn Văn Đây làm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; đại tá Đinh Quang Hào làm Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; đại tá Dương Đức Việt làm Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ.

Thượng tá Nguyễn Văn Đây (bên phải) làm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Gia Lai ẢNH: TRỊ BÌNH

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm, điều động trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; cùng tập thể đơn vị giữ vững tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.