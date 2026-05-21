'Siêu ban' quản lý rừng phòng hộ Gia Lai ra đời

Theo quyết định này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ 29 ban quản lý rừng phòng hộ cũ vốn hoạt động rải rác, thiếu liên kết chặt chẽ từ trước đến nay. Trụ sở đặt tại 24 Quang Trung, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.



Ngay sau khi nhận bàn giao nguyên trạng từ các đơn vị tiền thân, "siêu ban" này tiếp quản khoảng 487.864 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp, chiếm gần một nửa tổng diện tích lâm nghiệp toàn tỉnh (1.032.516 ha).

Đây là lâm phần cốt lõi bao gồm các khu rừng phòng hộ đầu nguồn trọng yếu, góp phần quan trọng điều tiết nguồn nước cho hệ thống sông Ba, sông Sê San và các hồ thủy điện lớn trên địa bàn…

Theo cơ cấu mới, diện tích đất lâm nghiệp ở Gia Lai được phân chia cho 3 nhóm chủ rừng chính: Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai nắm 487.864 ha; các công ty TNHH MTV lâm nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang và 56 cộng đồng dân cư, hộ gia đình… cùng quản lý khoảng 268.777 ha; phần còn lại hơn 275.875 ha do UBND cấp xã trên địa bàn quản lý, khoanh nuôi và bảo vệ.

Khu vực rừng biên giới thuộc địa bàn xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai ẢNH: TRẦN HIẾU

UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực phải hoàn tất chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, quyền và nghĩa vụ từ 29 đơn vị cũ về ban mới; đồng thời chính thức chấm dứt hoạt động của các ban quản lý tiền thân theo quy định pháp luật.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng. Đây là một phần trong chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo định hướng của Trung ương.

Sau sáp nhập, Gia Lai hiện là một trong những địa phương của Việt Nam có diện tích rừng cũng như độ che phủ lớn nhất. Đây là nguồn lực rất lớn để tỉnh này phát triển du lịch, kinh doanh tín chỉ carbon rừng, gìn giữ tài nguyên nước và giảm thiểu lũ lụt cho vùng duyên hải Nam Trung bộ.