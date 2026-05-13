Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai khó xử lý 671 trụ sở dôi dư

Đức Nhật
Đức Nhật
13/05/2026 12:16 GMT+7

671 trụ sở dôi dư đang là bài toán nan giải đối với Gia Lai khi nhiều cơ sở không đáp ứng điều kiện để chuyển đổi công năng.

Ngày 13.5, tại buổi làm việc với đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và tài chính của Quốc hội, UBND tỉnh Gia Lai đã báo cáo về tình hình trụ sở dôi dư trên địa bàn sau sáp nhập.

Gia Lai khó xử lý 671 trụ sở dôi dư- Ảnh 1.

Gia Lai đối mặt với "bài toán" khó trong việc xử lý đối với số trụ sở dôi dư sau sáp nhập

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thực tế hiện nay, khu vực phía đông tỉnh, nơi đặt trụ sở chính quyền và nhiều sở, ngành, đang thiếu phòng làm việc, trong khi không ít trụ sở tại khu vực phía tây lại bỏ trống, chưa được khai thác hiệu quả. Trước thực trạng này, tỉnh Gia Lai đã tính toán phương án bố trí lực lượng công an, quân đội sử dụng một số trụ sở phù hợp nhằm tận dụng cơ sở vật chất hiện có, tránh lãng phí tài sản công.

Hiện toàn tỉnh có 909 trụ sở, song mới có 238 nơi được bố trí sử dụng. Với những trụ sở dôi dư nằm xen kẽ trong khu dân cư, địa phương đề xuất đưa ra đấu giá để tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Cùng với đó, tỉnh cũng dự trữ một số trụ sở phục vụ nhu cầu làm việc sau này, số còn lại sẽ tiếp tục được tính toán phương án cho thuê, còn trước mắt là thuê người bảo vệ trông coi.

Riêng các trụ sở ở vùng sâu, vùng xa, việc tìm phương án sử dụng gặp nhiều khó khăn. Dù có đề xuất chuyển đổi thành điểm trường hoặc cơ sở y tế, song nhiều nơi không thể tận dụng do không đáp ứng điều kiện liền kề, kết nối hạ tầng và nhu cầu thực tế. Chính vì vậy, đây là bài toán khó nên tỉnh đang cố gắng, nỗ lực để xử lý phù hợp.

Gia Lai khó xử lý 671 trụ sở dôi dư- Ảnh 2.

Không chỉ trụ sở, nhiều trường học cũng đang bỏ hoang chưa được chuyển đổi công năng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết việc sắp xếp, xử lý trụ sở công sau sáp nhập là bài toán khó, cần có thời gian và lộ trình phù hợp, bởi "không thể tránh khỏi lãng phí ngay lập tức". Theo ông Thanh, trước mắt tỉnh sẽ tạm thời giao, thuê lực lượng bảo vệ trông coi các trụ sở xã, sở, ngành dôi dư nhằm tránh xuống cấp, thất thoát tài sản.

Tin liên quan

Gia Lai xử lý thế nào với gần 900 trụ sở dôi dư sau sáp nhập?

Gia Lai xử lý thế nào với gần 900 trụ sở dôi dư sau sáp nhập?

Gia Lai có gần 900 trụ sở dôi dư sau sáp nhập, Sở Tài chính đề xuất nhiều phương án xử lý, trong đó phần lớn giao lại cho địa phương.

Khám phá thêm chủ đề

trụ sở dôi dư trụ sở dôi dư sau sáp nhập sáp nhập lãng phí Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận