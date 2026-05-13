Gia Lai khó xử lý 671 trụ sở dôi dư

Ngày 13.5, tại buổi làm việc với đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và tài chính của Quốc hội, UBND tỉnh Gia Lai đã báo cáo về tình hình trụ sở dôi dư trên địa bàn sau sáp nhập.

Gia Lai đối mặt với "bài toán" khó trong việc xử lý đối với số trụ sở dôi dư sau sáp nhập ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thực tế hiện nay, khu vực phía đông tỉnh, nơi đặt trụ sở chính quyền và nhiều sở, ngành, đang thiếu phòng làm việc, trong khi không ít trụ sở tại khu vực phía tây lại bỏ trống, chưa được khai thác hiệu quả. Trước thực trạng này, tỉnh Gia Lai đã tính toán phương án bố trí lực lượng công an, quân đội sử dụng một số trụ sở phù hợp nhằm tận dụng cơ sở vật chất hiện có, tránh lãng phí tài sản công.

Hiện toàn tỉnh có 909 trụ sở, song mới có 238 nơi được bố trí sử dụng. Với những trụ sở dôi dư nằm xen kẽ trong khu dân cư, địa phương đề xuất đưa ra đấu giá để tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Cùng với đó, tỉnh cũng dự trữ một số trụ sở phục vụ nhu cầu làm việc sau này, số còn lại sẽ tiếp tục được tính toán phương án cho thuê, còn trước mắt là thuê người bảo vệ trông coi.

Riêng các trụ sở ở vùng sâu, vùng xa, việc tìm phương án sử dụng gặp nhiều khó khăn. Dù có đề xuất chuyển đổi thành điểm trường hoặc cơ sở y tế, song nhiều nơi không thể tận dụng do không đáp ứng điều kiện liền kề, kết nối hạ tầng và nhu cầu thực tế. Chính vì vậy, đây là bài toán khó nên tỉnh đang cố gắng, nỗ lực để xử lý phù hợp.

Không chỉ trụ sở, nhiều trường học cũng đang bỏ hoang chưa được chuyển đổi công năng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết việc sắp xếp, xử lý trụ sở công sau sáp nhập là bài toán khó, cần có thời gian và lộ trình phù hợp, bởi "không thể tránh khỏi lãng phí ngay lập tức". Theo ông Thanh, trước mắt tỉnh sẽ tạm thời giao, thuê lực lượng bảo vệ trông coi các trụ sở xã, sở, ngành dôi dư nhằm tránh xuống cấp, thất thoát tài sản.