Xóa quá tải bệnh viện bằng trụ sở dôi dư

Sau sáp nhập, sắp xếp, nhiều cơ sở hành chính trước đây của TP.HCM giờ dôi dư. Lãnh đạo TP.HCM khẳng định sẽ dành những cơ sở này cho ngành y tế, giáo dục, phục vụ đời sống dân sinh; trong đó ưu tiên dành cho những bệnh viện (BV) quá tải. Đây là quyết định rất đúng và rất nhân văn.

Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM được giao cơ sở mới, nằm đối diện bệnh viện cũ ẢNH: NHẬT THỊNH

Và tín hiệu vui đã đến. Mới đây, BV Nhân dân 115, BV Mắt và BV Tai mũi họng TP.HCM - những BV lâu nay quá tải trầm trọng, đã được giao cơ sở vật chất để cải tạo, mở rộng, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB), mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người bệnh.

Giao cơ sở cho BV đa khoa hàng đầu để giảm tải

BV Nhân dân 115 là BV đa khoa hạng I, tuyến cuối của TP.HCM, có thế mạnh hàng đầu trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức, thần kinh và điều trị đột quỵ. Trung bình mỗi ngày BV tiếp nhận 4.000 bệnh nhân (BN) ngoại trú, 2.000 BN nội trú, 300 - 400 BN cấp cứu. Đặc biệt, BV đang quá tải BN đột quỵ, nhất là các ca từ nơi khác chuyển về. Mỗi năm BV tiếp nhận gần 18.000 ca đột quỵ, trung bình khoảng 50 ca đột quỵ cấp mỗi ngày.

Cơ sở mới (bên phải) vừa được giao để giảm tải cho BV Tai mũi họng TP.HCM (phía đối diện) ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, cơ sở vật chất hiện hữu của BV Nhân dân 115 đã quá tải. Vì vậy, Sở Y tế TP.HCM đã giao cơ sở vật chất Trung tâm y tế khu vực Hòa Hưng đã giải thể (trước đây là BV Q.10 cũ) cho BV Nhân dân 115 để mở rộng, phát triển trước mắt và lâu dài.

"Ngay sau khi Sở Y tế giao cho BV tiếp nhận Trung tâm y tế khu vực Hòa Hưng, chúng tôi đã khẩn trương cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất để sớm bố trí một số khoa lâm sàng nhằm giảm tải cho khu điều trị nội trú hiện hữu, gồm Khoa Nội thần kinh, Nội tiết, Cơ xương khớp. Phần lớn người bệnh thuộc các chuyên khoa này là người cao tuổi, đi lại khó khăn nên việc triển khai tại đây rất thuận lợi cho người bệnh khám và điều trị", bác sĩ Trần Văn Sóng, Giám đốc BV Nhân dân 115, cho biết.

Hiện công trình sửa chữa, nâng cấp cơ sở này đang được khẩn trương triển khai và dự kiến đưa vào hoạt động dịp Quốc khánh 2.9.2026.

Cũng theo bác sĩ Sóng, sau đó tại các khoa lâm sàng nội trú của BV hiện hữu sẽ mở rộng phòng cấp cứu, mở rộng diện tích cho một số khoa thường quá tải vào đầu tuần thuộc khối thần kinh, tim mạch nhằm tạo không gian thông thoáng hơn cho người bệnh và người nhà.

BV Mắt TP.HCM vừa được giao cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan (P.Xuân Hòa). Cơ sở này trước đây là Phòng khám quản lý sức khỏe số 1 thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TP.HCM, sau đó đổi thành Khoa Bảo vệ sức khỏe cán bộ TP.HCM thuộc BV Nguyễn Trãi ẢNH: NHẬT THỊNH

Mặt khác, BV cũng đang tích cực thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng khu điều trị chuyên sâu 500 giường với nhiều trang thiết bị hiện đại để đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu theo định hướng của lãnh đạo TP.HCM; trong đó có trung tâm điều trị đột quỵ toàn diện, trung tâm hồi sức tích cực chống độc, trung tâm tim mạch can thiệp. Đặc biệt, trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp mạch máu - thần kinh được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng tầm năng lực KCB chuyên sâu cho người dân, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng chuyển giao các kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật điều trị cấp cứu cho các đơn vị.

Bệnh viện được giao cùng lúc 2 cơ sở

BV Mắt TP.HCM là một trong những BV chuyên khoa quá tải nhất hiện nay. Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc BV Mắt TP.HCM, cho biết tình trạng quá tải ngày càng trầm trọng trong những năm gần đây. Nếu năm 2023, trung bình mỗi ngày có 4.000 lượt BN đến khám và điều trị ngoại trú thì năm 2024 con số này tăng lên 4.500 lượt và từ đầu năm 2025 đến nay là 5.000 lượt. Ngày cao điểm, BV tiếp nhận khoảng 6.000 lượt khám và thực hiện trên 700 ca phẫu thuật.

Trung tâm y tế khu vực Hòa Hưng đã giải thể (trước đây là BV Q.10) được giao cho BV Nhân dân 115 để mở rộng, phát triển ẢNH: NHẬT THỊNH

"BV đã có hàng loạt giải pháp giảm tải. Tuy nhiên, khuôn viên BV chính chỉ vỏn vẹn 15.000 m² và nơi này được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP, vì vậy BV thật sự không đủ không gian để tổ chức dây chuyền KCB tinh gọn phục vụ người bệnh", bác sĩ Tuấn nói.

Trước tình hình cấp thiết, lãnh đạo TP.HCM đã giao cho BV Mắt 2 cơ sở mới tại 56 Bà Huyện Thanh Quan và 299 Điện Biên Phủ (đều thuộc địa bàn P.Xuân Hòa). Hai cơ sở này được kỳ vọng sẽ giúp BV Mắt "hạ nhiệt" tình trạng quá tải nghiêm trọng tại cơ sở chính.

Cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan sẽ trở thành Trung tâm khám và điều trị ban ngày với các phân khu khám - điều trị ngoại trú, tư vấn - tầm soát bệnh lý nhãn khoa, phẫu thuật trong ngày. Dự kiến công suất phục vụ đạt 800 - 1.000 BN/ngày.

Đối với cơ sở 299 Điện Biên Phủ, do quy hoạch hiện hữu là đất văn phòng nên trước mắt BV bố trí các bộ phận hành chính - đào tạo để có thêm không gian phục vụ người bệnh ở cơ sở chính. Về trung hạn, BV sẽ làm thủ tục xin chuyển đổi quy hoạch thành đất y tế để xây dựng một Trung tâm khám và điều trị ban ngày về nhãn khoa chất lượng cao, có khả năng triển khai tất cả kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các nước trong khu vực; đồng thời đẩy mạnh triển khai đề án du lịch y tế trong lĩnh vực nhãn khoa và đáp ứng chỉ đạo của Bộ Y tế về việc các BV cần có khu KCB theo yêu cầu tách biệt.

Hưởng lợi từ cơ sở dôi dư quy mô lớn

Còn BV Tai mũi họng TP.HCM có ngày khám cao nhất lên đến 1.842 lượt. BV này có cơ sở vật chất nhỏ, quy mô 283 giường bệnh. Có thể thấy mỗi buổi sáng, BN tràn ra đường Trần Quốc Thảo, tạo cơ hội cho "cò" KCB lôi kéo người bệnh ra phòng khám bên ngoài.

BV Mắt TP.HCM được giao thêm cơ sở 299 Điện Biên Phủ (P.Xuân Hòa), nguyên là trụ sở LĐLĐ Q.3 (cũ) ẢNH: NHẬT THỊNH

Lãnh đạo TP.HCM đã quyết định giao cơ sở vật chất Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc (Trung tâm y tế Q.3 cũ) cho BV này. Cơ sở mới có diện tích hơn 1.500 m², được xây dựng 14 tầng và 2 hầm, quy mô 150 giường bệnh. Cơ sở này mới, công năng phù hợp BV, chỉ cần sửa chữa nhỏ và sắp xếp thuận tiện là có thể vận hành ngay (BV đã vận hành từ ngày 28.4).

PGS-TS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc BV Tai mũi họng TP.HCM, cho biết việc vận hành song song hai cơ sở giúp rút ngắn thời gian chờ khám, tối ưu quy trình tiếp đón và nâng cao trải nghiệm cho người bệnh khi tiếp cận các dịch vụ chuyên khoa sâu.

Đây không chỉ là giải pháp trước mắt để giải quyết bài toán quá tải BV mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển dài hạn của BV trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao. Cùng với việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, BV Tai mũi họng TP.HCM đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược hiện đại hóa y tế chuyên sâu của TP.HCM.