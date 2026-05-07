Lần đầu tiên trong lịch sử, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 9.000 lượt khám/ngày

Ngày 7.5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết lần đầu tiên trong lịch sử bệnh viện tiếp nhận số lượt khám bệnh ngoại trú tăng đột biến, cao nhất từ trước đến nay.

Theo số liệu thống kê từ Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, trong ngày 6.5, tính đến 15 giờ, số lượt đăng ký khám bệnh và điều trị trong ngày đạt 9.021 lượt.

Nhiều chuyên khoa ghi nhận số lượng bệnh nhân rất cao. Cụ thể khoa nội tổng quát 573 lượt, nội tim mạch 476 lượt, nội tiết 452 lượt, tim mạch can thiệp 404 lượt, nội thận 365 lượt, nội thần kinh 342 lượt…

Người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: B.V

Ngoài ra, bệnh viện tiếp nhận gần 350 lượt cấp cứu, với 310 bệnh nhân nhập nội trú tiếp tục điều trị. Trong số này có 36 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông; chuyển phòng mổ cấp cứu đến 34 trường hợp.

Tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận hơn 1.131 lượt khám vào ngày 6.5. Trong đó cao nhất là Phòng khám huyết học với 331 lượt bệnh nhân.

Đối với các đơn vị điều trị trong ngày, số lượng bệnh nhân cũng tăng mạnh với hơn 1.282 lượt điều trị, gồm: 540 lượt hóa trị, 284 lượt xạ trị và 198 lượt chạy thận nhân tạo.

Ngày 7.5, theo số liệu thống kê đến trưa, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận hơn 7.000 lượt bệnh nhân đăng ký khám ngoại trú.

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định, nhu cầu thực tế khám chữa bệnh của người dân tại khu vực phía nam sau dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 tiếp tục tăng cao.

Thông thường sau các kỳ nghỉ lễ bệnh nhân sẽ đi khám bệnh rất đông ẢNH: B.V

Trước đó vào ngày 19.2.2024, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khám 7.929 lượt; ngày 20.2, tiếp nhận 7.864 lượt. Trong 2 ngày này, đến 18 giờ, lượt bệnh nhân cuối cùng nhận thuốc ra về. Đây cũng là số lượng bệnh nhân kỷ lục tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở thời điểm đó. Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều động nhân viên y tế ở nhiều khoa phòng để phục vụ bệnh nhân.