Bác sĩ Phạm Thanh Việt làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện này. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 24.4.2026.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt năm nay 55 tuổi. Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Trường đại học Y Dược TP.HCM năm 1997, sau đó học chuyên khoa 1, 2 chuyên ngành ngoại lồng ngực. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông làm bác sĩ điều trị Khoa Cấp cứu (1998 - 2007), sau đó làm Phòng Kế hoạch tổng hợp và trưởng phòng này.

Từ tháng 3.2024 ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến tháng 8.2025 được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách, quản lý, điều hành bệnh viện.

Trong thời gian qua, bác sĩ Phạm Thanh Việt cùng cộng sự thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học, áp dụng vào thực tiễn.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: B.V

Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, chuyên sâu, kỹ thuật cao khu vực phía nam, trực thuộc Bộ Y tế. Bệnh viện chuyên tiếp nhận các bệnh nhân nặng, phức tạp, vượt quá khả năng điều trị của các tỉnh, thành...

Mỗi ngày tại bệnh viện có từ 6.000 - 8.000 lượt bệnh nhân khám ngoại trú và 2.500 - 2.870 bệnh nhân nội trú. Số ca cấp cứu từ 300 - 350 ca/ngày.

Hiện bệnh viện có 38 khoa lâm sàng, 10 khoa cận lâm sàng và 11 phòng chức năng. Ngoài ra, bệnh viện còn tổ chức 5 trung tâm lớn là: Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Đào tạo - chỉ đạo tuyến, Trung tâm Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc khu vực TP.HCM, Trung tâm Truyền máu, Trung tâm Tim mạch.

Người tiền nhiệm bác sĩ Phạm Thanh Việt là PGS-TS Nguyễn Tri Thức - hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế.

Trong một sự kiện khác, ngày 29.4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đối với PGS-TS Võ Thành Toàn. Thời gian giữ chức vụ của PGS-TS Võ Thành Toàn là 5 năm, kể từ ngày 24.3.2026.