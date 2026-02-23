Tình hình cấp cứu, khám bệnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM

Ngày 23.2, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về tình hình cấp cứu, khám chữa bệnh trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14 - 22.2, tức từ 27 âm lịch đến mùng 6 tết).

Theo đó, tổng số bệnh nhân vào cấp cứu là 2.458 ca, tăng 3,4% so với dịp nghỉ tết 2025 (2.378 ca).

Trong số ca cấp cứu thì tai nạn giao thông dẫn đầu với 429 ca (tăng 6,7%), tai nạn sinh hoạt 171 ca (tăng 108%), đả thương 24 ca (giảm 11,2%), ngộ độc các loại là 19 ca (giảm 17,4%) và 325 ca phẫu thuật cấp cứu. Lượng máu sử dụng là 897 đơn vị, tăng gần 8%.

Ngoài ra, số lượng bệnh nhân còn điều trị nội trú sau đợt nghỉ tết 9 ngày là 1.568 ca, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước (1.260 ca).

Tình hình cấp cứu, khám chữa bệnh dịp tết 2026 tại TP.HCM không có bất thường ẢNH: DUY TÍNH

Còn theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ sở y tế thuộc TP.HCM tiếp nhận khám chữa bệnh cho 190.630 lượt. Trong đó, tai nạn giao thông 2.450 ca - tương đương tết 2025. 32 ca tai nạn do pháo nổ, pháo hoa (giảm hơn 50%), ngộ độc thực phẩm 15 ca, hơn 3.600 ca phẫu thuật được thực hiện và 1.486 lượt vận chuyển bằng xe cứu thương bệnh viện tại các cơ sở y tế.

Đặc biệt, trong 9 ngày đã có 2.556 trẻ được sinh ra, tăng 120 trẻ so với tết 2025.

Sở Y tế TP.HCM nhận định, tình hình công tác khám, chữa bệnh trong ngày nghỉ tết ổn định, không ghi nhận diễn biến bất thường. Các bệnh viện duy trì đầy đủ chế độ thường trực theo quy định, bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM cũng ổn định. Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) và các trạm y tế tiếp tục giám sát các ca bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh sởi, các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Đặc biệt tăng cường giám sát các trường hợp nghi ngờ bệnh do vi rút Nipah, viêm phổi nặng do vi rút.

Theo báo cáo của Bộ Y tế cho biết trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14 - 21.2), các cơ sở y tế trên toàn quốc đã tiếp nhận thăm khám và cấp cứu hơn 510.000 ca; thực hiện hơn 20.300 ca phẫu thuật. Trong 8 ngày cũng đã có hơn 16.700 ca sinh.

Trong số này, có 25.326 ca nghi do tai nạn giao thông và 10.056 ca phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi. Số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 163 ca.

Về tai nạn do pháo nổ, chất nổ, cả nước ghi nhận 338 ca khám, cấp cứu và 179 ca phải nhập viện theo dõi; 1 trường hợp tử vong. Ngoài ra, có 61 ca khám, cấp cứu nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế; 3 trường hợp tử vong…