Người dân kỳ vọng gì ở ngành y tế năm 2026?

Đầu tháng 2.2026, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan có chuyến công tác và làm việc tại TP.HCM về lĩnh vực khám chữa bệnh. Tại hội nghị này, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong năm 2025, ngành y tế đạt những kết quả nhất định.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, ngành y tế lấy người bệnh làm trung tâm không chỉ là định hướng mà còn là yêu cầu thực tiễn đặt ra. Qua tổng hợp các ý kiến, phản ánh, có thể thấy người dân đang đặt nhiều kỳ vọng cụ thể vào hệ thống khám chữa bệnh trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ẢNH: DUY TÍNH

Trước hết, người dân mong muốn chất lượng chuyên môn tiếp tục được nâng cao và đồng đều giữa các tuyến, từ trung ương đến địa phương. Bác sĩ giỏi, chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả, hạn chế biến chứng là yêu cầu hàng đầu. Vì vậy, các cơ sở y tế cần ưu tiên nâng cao năng lực đội ngũ, đảm bảo chất lượng điều trị ổn định, bền vững.

Bên cạnh chuyên môn, thái độ phục vụ là yếu tố đặc biệt được quan tâm. Người bệnh mong được đón tiếp tận tình, niềm nở, lịch sự và tôn trọng. Dù điều kiện cơ sở vật chất ở một số nơi còn hạn chế, nhưng tinh thần, y đức và thái độ phục vụ là điều ngành y có thể chủ động cải thiện.

Người dân cũng kỳ vọng giảm thời gian chờ đợi, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bệnh án điện tử sẽ góp phần rút ngắn các khâu đăng ký, xét nghiệm, nhập viện, trả kết quả, qua đó nâng cao mức độ hài lòng.

Cơ sở vật chất sạch sẽ, môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp, tiện nghi cơ bản cũng là mong muốn chính đáng. Những chi tiết nhỏ trong tổ chức, quản lý bệnh viện có thể tạo nên thay đổi lớn trong trải nghiệm của người bệnh.

Ngoài ra, chi phí khám chữa bệnh hợp lý, minh bạch và được bảo hiểm y tế thanh toán kịp thời là yêu cầu quan trọng. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, hoàn thiện cơ chế thanh toán, tháo gỡ vướng mắc trong chi trả bảo hiểm sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính cho người dân và đảm bảo tính bền vững của quỹ bảo hiểm y tế.

Cuối cùng, người dân mong được cung cấp thông tin đầy đủ, tư vấn rõ ràng, cùng với dịch vụ chăm sóc chu đáo, môi trường thân thiện và sự tôn trọng trong suốt quá trình điều trị.

Người dân gửi gắm nhiều kỳ vọng vào ngành y tế năm 2026 ẢNH: DUY TÍNH

Những kỳ vọng trên cho thấy, để thực sự lấy người dân làm trung tâm, ngành y tế cần lắng nghe và đáp ứng đúng những nhu cầu thiết thực, cụ thể của người bệnh trong từng khâu của hoạt động khám chữa bệnh.

Từ đó, ngành y tế xác định giảm quá tải bệnh viện, nhất là tại tuyến trung ương, là nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều giải pháp đang được triển khai như mở rộng, xây mới bệnh viện, cải tiến chất lượng và hoàn thiện bộ tiêu chí hướng tới chuẩn quốc tế, tạo nền tảng phát triển du lịch y tế.

Đồng thời, ngành đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng bệnh viện thông minh, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực và tăng sự hài lòng của người bệnh. Y tế tư nhân được khuyến khích phát triển, phấn đấu đạt 15% vào năm 2030 và 25% vào năm 2050. Bên cạnh đó, ngành chú trọng y tế cơ sở và phòng bệnh. Với các bệnh lý như đột quỵ, cần cách tiếp cận toàn diện từ phòng ngừa, cấp cứu, điều trị đến phục hồi chức năng, kết hợp tăng cường truyền thông cho người dân…