Công an Gia Lai bàn giao 23 căn nhà đại đoàn kết cho hộ đặc biệt khó khăn

Sáng 8.2, tại xã Phú Túc (Gia Lai), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Cục V05, Bộ Công an), chính quyền địa phương cùng các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 23 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phú Túc và xã Ia Rsai.

Dự buổi lễ có đại tá Ngô Cự Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; đại diện phòng nghiệp vụ Cục V05; đại diện các đơn vị tài trợ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương.

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn ẢNH: TRỊ BÌNH

Trong tổng số 23 căn nhà được bàn giao, xã Phú Túc xây mới 11 căn, sửa chữa 2 căn; xã Ia Rsai xây mới 10 căn. Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 70 triệu đồng, nhà sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", Công an tỉnh Gia Lai không chỉ đóng vai trò kết nối nguồn lực mà còn trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Qua sự kết nối của Cục V05, Công ty TNHH Sài Gòn Smile (TP.Hà Nội) tài trợ chính 1,53 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Công ty sơn Ringo Việt Nam tài trợ toàn bộ sơn cho các công trình với 70 thùng sơn; MobiFone Gia Lai trao tặng quạt điện cho từng hộ gia đình, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt khi bà con chuyển vào nhà mới.

Nhân dịp các hộ dân chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Gia Lai cùng các nhà hảo tâm cũng trao tặng nhiều phần quà thiết thực. Đồng thời, lực lượng công an trao tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho các gia đình như lời nhắn gửi về niềm tin, tình yêu quê hương, đất nước, góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trao ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho đại diện các gia đình ẢNH: TRỊ BÌNH

Đại diện các hộ được hỗ trợ nhà ở, chị K Bá Hơ Tuyết (xã Phú Túc) xúc động bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn trước sự quan tâm của Công an tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình có mái ấm kiên cố, tạo điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài.

Đáng chú ý, các căn nhà được hoàn thành và bàn giao sớm hơn kế hoạch dự kiến, kịp thời giúp bà con ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất và đón tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Hoạt động xây dựng và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo là một trong nhiều việc làm ý nghĩa của Công an tỉnh Gia Lai, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong công tác an sinh xã hội, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân "bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".