Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2026

Ngày 4.7, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công chuyên án trinh sát bí số 0626B, bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với quy mô lớn, tổng giá trị giao dịch hơn 20 tỉ đồng.

Nghi phạm Trần Trung Việt trực tiếp quản lý một tài khoản cá cược để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc ẢNH: Đ.X

Theo cơ quan công an, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong mùa World Cup 2026, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm nghi phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức cá cược bóng đá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hoạt động. Trên cơ sở đó, đơn vị xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa toàn bộ đường dây.

Ngày 2.7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường huy động 8 tổ công tác đồng loạt phá án, bắt giữ và triệu tập 10 người liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Trung Việt (46 tuổi, ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) nhận tài khoản tổng, sau đó chia thành 4 tài khoản nhánh và giao cho Trần Quốc Quang (51 tuổi, ở phường Sơn Trà), Trần Quốc Hưng (46 tuổi, ở phường Hòa Cường), Nguyễn Đăng Hoàng Linh (53 tuổi, ở phường Hải Châu) quản lý để tổ chức đánh bạc.

Riêng Việt trực tiếp quản lý một tài khoản để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc.

Nghi phạm Trần Quốc Hưng (trái), Trần Quốc Quang ẢNH: Đ.X

Các tài khoản này tiếp tục được chia thành 16 tài khoản thành viên cho nhiều người sử dụng đặt cược các trận đấu bóng đá .

Theo cơ quan điều tra, chỉ trong thời gian từ ngày 1.6 đến 2.7.2026, hệ thống đã ghi nhận hơn 1 triệu "đô" (đơn vị quy ước trong cá cược) với mức quy đổi từ 15.000 - 50.000 đồng/đô, tương ứng tổng giá trị giao dịch hơn 20 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự Trần Trung Việt để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc; Trần Quốc Quang, Trần Quốc Hưng, Nguyễn Bá Vương (43 tuổi, ở phường Hải Châu) và Lê Văn Ba (56 tuổi, ở phường Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm gần 12.000 trang tài liệu, dữ liệu điện tử cùng nhiều chứng cứ liên quan.

Các nghi phạm liên quan đến đường dây cá độ bóng đá hơn 20 tỉ đồng ẢNH: Đ.X

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang truy xét Nguyễn Đăng Hoàng Linh, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra toàn bộ đường dây, triệu tập các đối tượng liên quan để củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định của pháp luật.