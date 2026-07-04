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Thời sự Pháp luật

Công an Cần Thơ triệt phá nhóm cờ bạc mùa World Cup hơn 1.000 tỉ đồng

Thanh Duy
Thanh Duy
Công an thành phố Cần Thơ triệt phá một băng nhóm tổ chức mua bán số đề và cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026 với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.

Ngày 4.7, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết trong quá trình đấu tranh với tội phạm khi diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt phá một băng nhóm hoạt động cờ bạc trái phép.

Công an Cần Thơ triệt phá nhóm cờ bạc mùa World Cup hơn 1.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Một trong những nghi phạm hoạt động cờ bạc mùa World Cup 2026 vừa bị Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Thông tin ban đầu, rạng sáng 28.6, được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm nghi vấn trên địa bàn.

Qua làm việc, công an đã triệu tập làm việc với 26 nghi phạm. Bên cạnh đó, thu giữ 45 điện thoại di động, iPad, máy tính các loại cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ khi tổ chức đến bị triệt phá, số tiền giao dịch đánh bạc của băng nhóm này lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 nghi phạm về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng, xử lý các nghi phạm liên quan.

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