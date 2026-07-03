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Thời sự Pháp luật

Công an Hưng Yên bắt khẩn cấp nhóm người cá độ bóng đá gần 11 tỉ đồng/tuần

Trần Cường
Trần Cường
Lợi dụng giải bóng đá World Cup 2026, một nhóm người đã sử dụng gần 11 tỉ đồng để cá độ. Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt khẩn cấp 10 nghi phạm để điều tra, xử lý.

Chiều 3.7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 người để điều tra tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các nghi phạm gồm: Lê Văn Đồng (57 tuổi), Nguyễn Viết Thắng (33 tuổi), Nguyễn Anh Tùng (31 tuổi) cùng trú tại xã Như Quỳnh (Hưng Yên); Bùi Văn Trường (36 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi) cùng trú xã An Khánh (Hải Phòng); Trần Văn Toàn (42 tuổi, trú P.An Hải, Hải Phòng); Phạm Đình Thế Anh (28 tuổi, ) trú P.Phù Liễn, Hải Phòng); Kiều Văn Hùng (29 tuổi, trú tại P.Hưng Đạo, Hải Phòng); Vũ Văn Tiến (32 tuổi, trú P.Dĩ An, TP.HCM) và Lê Quốc Hiếu (56 tuổi, trú P.Ngô Quyền, Hải Phòng).

Công an Hưng Yên bắt khẩn cấp nhóm người cá độ bóng đá gần 11 tỉ đồng/tuần- Ảnh 1.

10 nghi phạm bị bắt khẩn cấp

ẢNH: BÙI THÀNH

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện một nhóm nghi phạm kể trên có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định từ 22 - 29.6, số tiền các nghi phạm sử dụng đánh bạc lên tới gần 11 tỉ đồng.

Công an Hưng Yên bắt khẩn cấp nhóm người cá độ bóng đá gần 11 tỉ đồng/tuần- Ảnh 2.

Tang vật vụ án

ẢNH: BÙI THÀNH

Tại họp báo diễn ra chiều 2.7, đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an, cho biết thời gian diễn ra World Cup 2026 là thời điểm mà các loại tội phạm liên quan đánh bạc, cá độ bóng đá tại Việt Nam hoạt động mạnh, nhất là trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác.

Do đó, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương mở cao điểm đấu tranh tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cá độ bóng đá trước, trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Tính đến 1.7, công an các đơn vị địa phương đã phát hiện, triệt phá 73 vụ và 346 đối tượng liên quan hành vi đánh bạc, cá độ bóng đá, đồng thời thu giữ nhiều tài sản, phương tiện liên quan.


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