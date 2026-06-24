Đi tù vì lẻn lên siêu du thuyền đánh bạc mong làm giàu

Enrico Ronquillo bị phát hiện trên siêu du thuyền Discovery Princess với hai giấy khai sinh và một bằng lái xe giả. Du khách không mời này đã bị kết án hơn 4 năm tù sau khi sử dụng danh tính đánh cắp để lên du thuyền đi Alaska và "làm giàu" tại sòng bạc.

Enrico Ronquillo, 38 tuổi, đã bị kết án vào thứ tư tuần trước với mức án 53 tháng tù giam và một năm quản chế sau khi đánh cắp và sử dụng danh tính của các nạn nhân vô tội để lên du thuyền Discovery Princess, theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Alaska.

Cụ thể, vào ngày 11.5.2025, Ronquillo - công dân Hoa Kỳ hợp pháp và mang quốc tịch Philippines - đã sử dụng tên, ngày sinh và địa chỉ của một công dân Hoa Kỳ vô tội trong đơn đăng ký hành khách trực tuyến để lên tàu tại Seattle. Khi các quan chức Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ lên tàu khi đang neo đậu tại Juneau, Alabama, vào ngày 14.5.2025, họ đã tìm thấy hai giấy khai sinh và một bằng lái xe California giả mạo bên trong ba lô của Ronquillo.

Siêu du thuyền Discovery Princess ẢNH: PRINCESS CRUISE

Bằng lái xe và giấy khai sinh chứa thông tin nhận dạng cá nhân của một nạn nhân thể hiện người này đã mất bằng lái xe gốc của mình ở Las Vegas vào năm 2023. Theo thông cáo, Ronquillo cũng mang theo một lượng lớn tiền mặt trong túi và ba lô. Sau đó, cơ quan chức năng xác định rằng anh ta đã sử dụng thông tin thẻ tín dụng của người khác để rút tiền tại sòng bạc trên tàu.

"Ông Ronquillo đã cố ý sử dụng danh tính và thông tin cá nhân bị đánh cắp của những công dân Hoa Kỳ vô tội để lên tàu du lịch và làm giàu cho bản thân tại sòng bạc trên tàu", Chưởng lý Hoa Kỳ khu vực Alaska, Michael J. Heyman, cho biết trong thông cáo báo chí.

Bị cáo bị truy tố vào ngày 10.6.2025 với bốn tội danh: một tội mạo danh công dân Hoa Kỳ, một tội làm giả và sử dụng giấy tờ giả, và hai tội ăn cắp danh tính nghiêm trọng. Ông ta đã nhận tội mạo danh và ăn cắp danh tính nghiêm trọng. Hai tội danh còn lại đã được bãi bỏ, theo hồ sơ tòa án mà People có được.

Ronquillo cũng bị yêu cầu phải bồi thường hơn 25.000 đô la Mỹ và sẽ phải đối mặt với thủ tục trục xuất.

Du thuyền Discovery Princess có 1.830 cabin dành cho hành khách và 757 cabin dành cho thủy thủ đoàn. Trong số 1.830 cabin dành cho hành khách, 81% có ban công. Sức chứa tối đa của tàu là 5.800 hành khách và thủy thủ đoàn.