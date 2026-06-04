Bên trong siêu du thuyền lớn nhất thế giới chở 80.000 người, trị giá 16 tỉ USD

Siêu du thuyền được mệnh danh là 'thành phố nổi' đầu tiên trên thế giới có tên "Freedom Ship" dài 1,6 km, có thể chở 80.000 người gây sốc ngành du lịch thế giới khi vừa được công bố kế hoạch xây dựng.

Những thước phim ngoạn mục cho thấy hình ảnh "thành phố nổi" có thể chứa tới 80.000 người trên một siêu du thuyền khổng lồ dài 1,6 km, trị giá khoảng 16 tỉ USD. "Freedom Ship" sẽ cung cấp nhà ở lâu dài cho 50.000 cư dân, đồng thời có sức chứa cho 10.000 du khách và 20.000 thành viên thủy thủ đoàn.

Điều đáng kinh ngạc là "thành phố nổi" này thậm chí còn bao gồm các trường học từ cấp tiểu học đến đại học, một bệnh viện, một sân vận động bóng đá 15.000 chỗ ngồi, công viên nước, bảo tàng, phòng hòa nhạc, cũng như các cửa hàng và nhà hàng.

Bốn trong số các tầng trên tàu sẽ là nơi đặt các chi nhánh tài chính, dịch vụ thương mại, bán lẻ và ngân hàng, trong khi khách cũng sẽ có thể sử dụng khu ẩm thực hai tầng, câu lạc bộ đêm và một thủy cung rộng lớn.

"Thành phố nổi" 16 tỉ USD được lên kế hoạch xây dựng ẢNH: FREEDOM SHIP

Với 30 tầng, con tàu sẽ rộng 344m và dài 1,6km, quá lớn để cập cảng. Có khả năng được vận hành bằng nhiên liệu hạt nhân, nó sẽ hoạt động trong vùng biển quốc tế và vận chuyển khách từ đất liền đến tàu bằng một đội phà.

Một hệ thống xe điện tiện lợi cũng sẽ được lắp đặt trên tàu để kết nối hành khách với nhiều khu vực khác nhau, cùng với 24 km đường đi bộ. Tàu sẽ đi vòng quanh thế giới cứ sau 2 hoặc 3 năm với tốc độ 7 hải lý/giờ.

Ý tưởng xây dựng "thành phố nổi" lần đầu tiên được kỹ sư người Mỹ Normal Dixon đề xuất vào những năm 1990. Sau khi ông qua đời năm 2012, kế hoạch đã được nhắc lại trong thời gian ngắn, nhưng nhanh chóng bị gác lại cho đến nay.

Giám đốc điều hành của Freedom Cruise Line International, Roger Gooch, nói với tờ The Telegraph rằng nhu cầu về loại tàu này rất cao. Ông cho biết đã tập hợp các kiến trúc sư hải quân, nhà thiết kế và quản lý dự án trong đội ngũ lãnh đạo gồm 12 người để biến giấc mơ thành hiện thực.

Sau khi vấn đề tài chính được giải quyết, giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ là việc xây dựng con tàu ở Indonesia, bắt đầu từ phần thân tàu, được chế tạo từng phần và lắp ráp ngoài khơi. Cư dân có thể bắt đầu sinh sống trên tàu vào giữa quá trình xây dựng kéo dài từ 3 đến 4 năm; một số doanh nhân có thể "thuê hoặc mua" không gian trên tàu. "Chúng tôi muốn các doanh nhân thuê hoặc mua không gian từ chúng tôi, giống như họ làm trong một cộng đồng trên đất liền", Roger Gooch nói.

Với sức chứa 80.000 hành khách và thủy thủ đoàn, Freedom Ship sẽ chở nhiều hơn gấp 8 lần số người trên du thuyền lớn nhất thế giới hiện nay, Star of the Seas của Royal Caribbean.