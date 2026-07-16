Cụ bà suýt bị lừa 350 triệu vì tin ‘luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo’

Chiều 16.7, Công an thành phố Đồng Nai thông tin vừa phối hợp Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai, kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo số tiền 350 triệu đồng bằng hình thức công nghệ cao.

Cán bộ Công an thành phố Đồng Nai tuyên truyền, giải thích cho bà V.K.L hiểu thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Trước đó, ngày 14.7, bà V.K.L (72 tuổi, ở phường Long Thành, thành phố Đồng Nai) đến Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai làm thủ tục chuyển 350 triệu đồng vào tài khoản của một người quen biết qua mạng. Nhận thấy vấn đề bất thường, nhân viên ngân hàng đã thông báo cơ quan công an.

Làm việc với công an, bà V.K.L cho biết trước đó quen một người trên ứng dụng hẹn hò và đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu để tham gia chương trình ưu đãi trên mạng.

Khi bà V.K.L nghi ngờ bị lừa và ngừng liên lạc thì lại có fanpage "Luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo" nhắn tin, yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do chứng minh nguồn tiền hợp pháp để được hoàn trả số tiền đã mất.

Nhận thấy đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đồng Nai đã tuyên truyền, giải thích giúp bà V.K.L hiểu ra, không thực hiện giao dịch chuyển 350 triệu đồng theo yêu cầu trên mạng.