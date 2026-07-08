Triệt phá đường dây 'thổi giá' bán bếp điện Trung Quốc lên 10 lần ở vùng quê nghèo

Ngày 8.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 6 bị can về tội "lừa dối khách hàng". Các bị can này trong đường dây bán bếp điện Trung Quốc đội giá lên để lấy tiền của người dân.

Triệt phá đường dây bán bếp điện Trung Quốc "thổi giá" gấp 10 lần ẢNH: CTV

Các bị can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Quỳnh (34 tuổi), Nguyễn Thị Phương (34 tuổi, ở Ninh Bình); Lê Thị Hương (32 tuổi, ở Đồng Nai); Trần Phúc Cường (36 tuổi, ở TP.Hà Nội); Nguyễn Thu Phương (34 tuổi, ở Thái Nguyên) và Nguyễn Viết Nông (38 tuổi, ở Hà Tĩnh). Tất cả các đối tượng này đều không có nghề nghiệp ổn định.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an phát hiện nhiều phản ánh của người dân về một nhóm đối tượng chuyên tổ chức các chương trình giới thiệu, khuyến mãi hàng gia dụng có dấu hiệu lừa đảo.

Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ, ngày 20.6, C02 đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long và công an một số địa phương phía nam tiến hành đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng nêu trên. Khám xét khẩn cấp, lực lượng công an thu giữ 492 thùng hàng chứa nhiều loại đồ gia dụng cùng 5.819 bếp điện, nồi cơm điện và nhiều tang vật liên quan.

Hàng nghìn nạn nhân sập bẫy

Với thủ đoạn tinh vi này, nhóm đối tượng đã lừa bán gần 10.000 sản phẩm kém chất lượng cho người dân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là khu vực Tây Nam bộ, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ đầu năm 2026, nhóm này thu mua các loại bếp điện, nồi cơm điện, nước giặt, dây dẫn gas... giá rẻ, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc. Địa bàn mà chúng nhắm đến là các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa – nơi người dân còn hạn chế trong việc tiếp cận thông tin.

Các bị can bị bắt giữ trong đường dây ẢNH: CTV

Tại đây, nhóm đối tượng tổ chức phát phiếu tặng quà, quảng cáo sai sự thật và thổi phồng chất lượng sản phẩm để thu hút người dân tham gia. Đánh trúng tâm lý thích nhận quà và chuộng hàng giảm giá, chúng đã bán các mặt hàng gia dụng với giá cao.

Cứ mỗi chiếc bếp điện, nồi cơm điện có giá gốc chỉ từ 240.000 - 340.000 đồng đã được nhóm này "thổi" lên tới 2,5 triệu đồng/sản phẩm (cao gấp khoảng 10 lần giá trị thực) để bán cho người dân.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị những ai từng là nạn nhân mua phải các sản phẩm gia dụng của nhóm đối tượng trên qua các chương trình giới thiệu, khuyến mãi khẩn trương liên hệ phối hợp giải quyết.

Người dân liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long (số 180, khóm Thanh Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long); điều tra viên Nguyễn Long Khôi (số điện thoại: 0907.752.009). Người dân khi đến cần mang theo các thông tin, tài liệu, hóa đơn, chứng từ liên quan (nếu có).

Qua vụ việc thổi giá bán bếp điện Trung Quốc cho người dân để thu lợi bất chính nói trên, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác khi tham gia các chương trình bán hàng lưu động. Cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị tổ chức, nguồn gốc, chất lượng và giá cả thị trường của sản phẩm. Tuyệt đối không nhẹ dạ tin vào các lời quảng cáo quá mức hoặc các chương trình tặng quà "miễn phí" có dấu hiệu bất thường để tránh tiền mất tật mang.