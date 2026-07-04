Đã khởi tố hơn 500 bị can vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

Thông tin trên được thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, công bố tại họp báo Chính phủ thường kỳ trưa 4.7.

Theo ông Toản, với các vụ án liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, Bộ Công an chỉ đạo xác minh làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi triệt để tối đa tiền chiếm đoạt cho bị hại.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an ẢNH: VGP

Trong đó, riêng Công an Hà Nội và Công an TP.HCM đã nhận được 2.500 phản ánh, tố giác liên quan đến lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Trên cơ sở này, cơ quan điều tra của công an Hà Nội và TP.HCM đã tiến hành khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị can bị khởi tố 2 tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

"Bước đầu đánh giá tài sản chiếm đoạt được xác định khoảng 2.600 tỉ đồng. Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra xử lý để thu hồi tài sản", thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, thủ đoạn chính của loại hình vụ án hợp đồng kỳ nghỉ là các đối tượng đều thành lập các doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Khách hàng các đối tượng này tập trung nhắm vào là những người có tài chính, trung niên, người có nhu cầu du lịch, chăm sóc sức khỏe…, với thủ đoạn cơ bản nhất là tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo.

4 thủ đoạn lừa đảo

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng tiết lộ 4 thủ đoạn cơ bản được các đối tượng này sử dụng:

Thứ nhất là sử dụng những hình thức như miễn phí quà tặng, lãi suất cao, ưu đãi lớn… Đây là "từ khóa chung" của loại hình này, đánh vào tâm lý của người bị hại.

Hai là tác động tâm lý theo hướng những loại ưu đãi này trong thời gian rất ngắn, tạo khan hiếm ảo, thúc đẩy tâm lý phải tham gia hợp đồng đóng tiền.

Ba là các loại hình này đều trả trước để nhận thành quả sau, phải chuyển tiền trước cho các đối tượng, tương tự như đầu tư để kỳ vọng nhận lãi suất. Nhưng thực tế các bị hại khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hay rút tiền đều không nhận được tiền.

Bốn là các đối tượng đều hứa hẹn hoặc tìm cách để kêu gọi các đối tượng đóng thêm tiền.

Chánh văn phòng Bộ Công an cũng khẳng định, Công an Hà Nội và TP.HCM đang tập trung điều tra các vụ án này, đề nghị các bị hại liên hệ cung cấp thông tin để đảm bảo quyền lợi cá nhân và hỗ trợ điều tra.

Ông Toản cũng chia sẻ thêm: các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất truyền thống dưới nhiều hình thức, cần đặc biệt cảnh giác với loại hình đầu tư miễn phí, có ưu đãi có quà tặng, việc nhẹ lương cao, lãi suất cao…

Đáng chú ý, không chỉ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ mà tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng cũng sử dụng các thủ đoạn tương tự. "Nếu được mời chào đầu tư ai cũng thắng, lãi suất cao, lợi nhuận cao thì phải hết sức cảnh giác. Đề nghị người dân tìm hiểu kỹ các doanh nghiệp, dự án, lĩnh vực trước khi tham gia đầu tư, nếu có biểu hiện nghi vấn, có dấu hiệu lừa đảo phải tố giác ngay với lực lượng chức năng và lực lượng công an", thiếu tướng Toản nêu.