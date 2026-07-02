Vụ án Z Holding: Bộ Công an khởi tố thêm 14 bị can

Theo đó, thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an, cho biết, C01 đã tiến hành tách vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn 2 đối với vụ án sự "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm; rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thiếu tướng Lê Văn Tân thông tin tại họp báo ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo thiếu tướng Lê Văn Tân, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi vi phạm của 12 đối tượng là giám đốc, đại diện pháp luật của 12 công ty, thuộc hệ sinh thái Z Holding có hành vi sử dụng 2 hệ thống kế toán, để ngoài sổ sách, che giấu doanh thu gần 274 tỉ đồng, đủ yếu tố cấu thành tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đối với các nhân viên mua hàng của hệ sinh thái Z Holding, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Yến Hoa, Trưởng phòng Mua hàng Công ty Z Holding, cùng một số nhân viên mua hàng.

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho rằng, các đối tượng này được xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức cho các bị can tại Công ty Z Holding với vai trò người thực hành trong hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Sữa giả HIUP của hệ sinh thái Z Holding ẢNH: VTV

Hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1.425 tỉ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 451 tỉ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 983 tỉ đồng.

Trong 6 tháng, C01 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 14 bị can về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Về công tác kê biên thu hồi tài sản, đại diện C01 cho hay, đến nay đã thực hiện tạm giữ, phong tỏa, kê biên hơn 7,5 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 14.1, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo liên quan đến đường dây sản xuất, phân phối thực phẩm giả quy mô cực lớn, trong đó có sản phẩm sữa HIUP của hệ sinh thái Z Holding.

Theo bản án, bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Z Holding, lãnh mức án tổng hợp 30 năm tù về 3 tội danh "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "rửa tiền".

Cùng các tội danh này, 2 bị cáo La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, đều là Phó tổng giám đốc Z Holding, lần lượt bị tuyên 26 năm tù và 28 năm tù.

15 bị cáo còn lại bị tuyên phạt về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" hoặc "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", với mức án thấp nhất từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 9 năm tù.

Theo cáo buộc, từ năm 2023 - 2025, nhóm lãnh đạo Z Holding chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Nhóm bị cáo xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng.