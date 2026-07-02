Bộ Công an: Chấm dứt ngay hành vi vi phạm bản quyền để được hưởng khoan hồng

Tại họp báo, đại tá Phạm Trường Giang, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an), đã thông tin về tình trạng vi phạm bản quyền bóng đá, phát tán phim lậu...

Đại tá Phạm Trường Giang, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Bộ Công an) ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tá Phạm Trường Giang cho biết, vi phạm bản quyền bóng đá trên mạng hiện nay là vấn đề phức tạp, với phương thức thủ đoạn tinh vi, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên miền, sử dụng máy chủ ở nước ngoài, dùng nền tảng trung gian để che giấu danh tính.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo công an địa phương đấu tranh với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trong nước. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế và tăng cường tương trợ tư pháp về hình sự, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật các nước, các tổ chức quốc tế và các nền tảng xuyên biên giới nhằm xác định đối tượng điều hành thực tế, thu thập tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử xác minh dòng tiền thu lợi bất chính để xử lý.

Cũng tại họp báo, đại tá Phạm Trường Giang thông tin về đợt cao điểm xử lý hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Theo đó, kết quả bước đầu, Bộ Công an đã phát hiện, điều tra, xác minh, xử lý 191 vụ việc về hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ.

Trong đó, khởi tố 100 vụ, 162 bị can liên quan đến 2 hành vi gồm xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; khởi tố 22 vụ, 28 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

"Tình trạng vi phạm bản quyền ở Việt Nam dù đã được đấu tranh, ngăn chặn nhưng vẫn còn một số tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt trên mạng internet như sao chép, đăng tải các tác phẩm điện ảnh, âm nhạc lên các website phim lậu, nền tảng YouTube, Facebook, TikTok; các chương trình máy tính như Window, Microsoft Office được các đối tượng hoạt động tinh vi, có tổ chức, sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội và thu lợi bất chính", đại tá Phạm Trường Giang nói.

Đại diện C03 khuyến cáo người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ, khai thác, sử dụng các tác phẩm âm nhạc, phim ảnh, truyền hình, phần mềm theo đúng quy định của pháp luật.

Các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan phải chủ động tự bảo vệ mình bằng cách tăng cường các giải pháp công nghệ, có ý thức lưu trữ dữ liệu, hợp đồng khai thác.

Các tổ chức, cá nhân đang có hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, hãy chấm dứt ngay hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả và làm việc với cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng.

Các bị can Diệp Văn Lập (bên trái) và Nguyễn Hải Bình ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đáng chú ý, ngày 15.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media); Công ty TNHH Lululola Entertainment; nhóm 1900 Group; Công ty TNHH Mây Sài Gòn và Trung tâm Giọng ca để đời.

Trong 5 vụ án này, 7 bị can bị khởi tố, gồm Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc BH Media; Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment; Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời; Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo; Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn; cùng Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Các đơn vị, cá nhân trong nhóm vụ án trên đã tự ý sao chép, đăng tải khai thác các tác phẩm âm nhạc, bản ghi âm, ghi hình lên các website, ứng dụng, nền tảng số khi chưa được sự cho phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và không chi trả tiền bản quyền theo quy định, từ đó thu lợi bất chính số tiền lớn thông qua quảng cáo, thu phí người dùng.

"Để phòng, chống loại tội phạm này, người dân và doanh nghiệp cần sử dụng, khai thác phần mềm trên các nền tảng hợp pháp, không truy cập, quảng bá các website, ứng dụng đăng tải nội dung vi phạm; thực hiện trả tiền bản quyền khi sử dụng vào mục đích kinh doanh; các tác giả cần đăng ký bảo hộ quyền tác giả, lưu giữ chứng cứ, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi xâm phạm", đại tá Phạm Trường Giang nói.