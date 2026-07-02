Đại án ngành điện: Khởi tố 47 bị can, tạm giữ và phong tỏa hơn 1.700 tỉ

Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm diễn ra chiều 2.7, thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an, đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty truyền tải điện quốc gia và một số đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho hay, vụ án này xảy ra trong quá trình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3, do Tổng công ty truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó chánh văn phòng C01, thông tin tại họp báo ẢNH: ĐÌNH HUY

Cảnh sát xác định có nhiều vi phạm của chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình lập, phê duyệt dự toán; xây dựng hồ sơ mời thầu; tổ chức đấu thầu và nghiệm thu. Đồng thời, C01 cũng làm rõ nhiều vi phạm pháp luật khác của các nhà thầu trong quá trình kinh doanh và thực hiện các hạng mục trong dự án.

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết, vụ án này, đến nay C01 đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Các bị can này ở 13 công ty, trong đó có Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty CP tập đoàn PC1...

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn PC1, bị khởi tố ẢNH: PC1

Về kết quả kê biên, thu hồi tài sản, đến nay C01 đã tạm giữ hơn 45 tỉ đồng và hơn 1 triệu USD. Cạnh đó, cảnh sát cũng tạm dừng, phong tỏa chứng khoán đối với các bị can với tổng giá trị hơn 1.700 tỉ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho hay, C01 đang tích cực điều tra vụ án. Danh tính các bị can sẽ thông tin sau.

Trước đó, theo thông tin bất thường các công ty tự công bố, hàng loạt nhân sự cấp cao của Công ty CP tập đoàn PC1, Công ty CP tư vấn xây dựng điện 1, 2, 3, 4 bị khởi tố.

Tại Tập đoàn PC1, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT và 6 người bị khởi tố với cáo buộc Tham ô tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ tịch HĐQT của các Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1, 2, 3, 4 và một số nhân viên cũng bị khởi tố để điều tra, làm rõ các sai phạm.