Khán đài đội tuyển Malaysia ‘lạnh lẽo’ trận tiếp Lào, HLV Tan Cheng Hoe lên tiếng

Theo truyền thông Malaysia, trong ngày 28.7, nhóm CĐV cuồng nhiệt “Ultras Malaya” đã tái khẳng định lời kêu gọi người hâm mộ không đến sân theo dõi các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Đây là một phần trong chiến dịch tẩy chay được nhóm này phát động từ đầu tháng 5 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 31.8.

Không chỉ đứng trước nguy cơ khán đài thưa vắng khán giả, bóng đá Malaysia còn đối mặt với một thực tế đáng chú ý khác khi hiện vẫn chưa có đơn vị truyền hình trong nước xác nhận sở hữu bản quyền phát sóng dù ASEAN Cup 2026 đã bước sang lượt đấu thứ 2. Theo danh sách đối tác phát sóng do ban tổ chức công bố, ô bản quyền dành cho thị trường Malaysia vẫn để trống, trái ngược với Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Singapore đều đã sớm hoàn tất việc phát sóng giải đấu.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) không nhận được sự ủng hộ từ CĐV dù thi đấu trên sân nhà trận gặp Lào ẢNH: MINH TÚ

HLV Tan Cheng Hoe yêu cầu Malaysia chơi thông minh, HLV Lào vẫn nuôi hy vọng gây bất ngờ

Dù được đánh giá vượt trội và đang có tinh thần tốt sau trận thắng 2-1 trước Myanmar ngày ra quân, HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe vẫn yêu cầu các học trò giữ sự tập trung tối đa trước đối thủ. Ông chia sẻ: "Chỉ tinh thần thôi là chưa đủ trong bóng đá. Các cầu thủ cần có sự thông minh, biết cách điều khiển trận đấu và xử lý tốt các tình huống. Chúng tôi hiện nay phải đoàn kết, tận dụng hiệu quả những cơ hội ghi bàn".

Ông cũng đặc biệt cảnh báo về lối chơi của Lào, đội vừa thua Thái Lan 0-5 nhưng vẫn sở hữu nhiều cầu thủ trẻ giàu khát khao. HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh: "Chúng tôi không được phép xem thường Lào. Họ là một đội bóng trẻ, có động lực sau thất bại đầu tiên và rất nguy hiểm trong những pha phản công. Malaysia phải hạn chế tối đa các tình huống mất bóng ở phần sân nhà và dứt điểm chính xác hơn".

Nhà cầm quân 57 tuổi cũng cho biết đội tuyển Malaysia vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, khi nhiều cầu thủ trẻ mới lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Theo ông, những gương mặt mới cần thêm thời gian và cơ hội thi đấu quốc tế để tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời, HLV Tan Cheng Hoe cũng tiếp tục kêu gọi CĐV Malaysia hãy đến sân, cổ vũ đội tuyển.

HLV Tan Cheng Hoe (thứ 2 từ phải sang) cùng các học trò đang đối mặt với rất nhiều khó khăn ẢNH: NGỌC LINH

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Vladica Grujic của đội tuyển Lào thừa nhận Malaysia vẫn là một trong những đội mạnh nhất khu vực. Dù vậy, ông vẫn tin rằng các học trò của mình có thể gây sốc ngay trên sân đối thủ.

Nhà cầm quân người Serbia phát biểu: "Malaysia có nền bóng đá chuyên nghiệp, còn Lào vẫn đang phát triển. Chúng tôi rất tôn trọng họ. Nhưng bóng đá luôn có những bất ngờ và chúng tôi sẽ cố gắng tạo nên điều đó".

Trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Lào sẽ bắt đầu lúc 20 giờ ngày 28.7. Trước khi trận đấu này diễn ra, Malaysia có cùng 3 điểm với Thái Lan nhưng xếp thứ 2 do kém hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, đội tuyển Lào có 0 điểm, xếp thứ 4 bảng B.