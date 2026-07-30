Xác định trận đấu đầu tiên trở lại của Messi sau chung kết World Cup 2026

Messi đến sân tập Inter Miami vào lúc 5 giờ sáng

Theo nhà báo Jose Armando của kênh Deporte Total USA, Messi và gia đình sau khi trở lại Miami (Mỹ) vào ngày 29.7. Ngay ngày hôm sau, danh thủ này đã đến khu tập luyện của CLB Inter Miami tại Fort Lauderdale vào lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị, và chính thức trở lại tập luyện sau khoảng 10 ngày nghỉ từ trận chung kết World Cup 2026.

Messi nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng và háo hức, chuẩn bị thi đấu cho Inter Miami. De Paul cũng sắp trở lại Ảnh: Reuters

Các hình ảnh từ CLB Inter Miami cho thấy, Messi rất tươi tỉnh, không còn ảnh hưởng nào đáng kể với những gì đã xảy ra ở trận chung kết World Cup 2026. Danh thủ 39 tuổi người Argentina cũng cho thấy sự hưng phấn và háo hức khi trở lại tập luyện ở CLB, và đã sẵn sàng thi đấu khi không chịu ảnh hưởng chấn thương hay thể lực, theo Miami Herald.

Trong khi đó, báo Tây Ban Nha, MARCA chạy tít lớn: "Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại đã trở lại! Messi đã sẵn sàng thi đấu ngay sau World Cup, một chương mới của sự nghiệp vẫn được tiếp tục".

Cũng theo Miami Herald, Messi trở lại Inter Miami với tình trạng thể lực đạt 100%. Anh không cần tập riêng, mà ngay lập tức ra sân tập luyện cùng các đồng đội một cách bình thường cùng tân binh Casemiro. Inter Miami hiện còn vắng tiền vệ De Paul, trong khi tiền đạo Berterame bị chấn thương ở đầu trong trận thắng CF Montreal tỷ số 1-0 mới đây cũng đã bình phục hoàn toàn, nhưng việc thi đấu vẫn bỏ ngỏ.

Với Messi, danh thủ này đã vắng mặt thi đấu cùng Inter Miami kể từ cuối tháng 5, khi tập trung đội tuyển Argentina thi đấu tại World Cup 2026. Trong hai trận gần đây khi giải MLS thi đấu trở lại, tiền đạo Suarez là người đã thay vai trò của Messi, dẫn dắt Inter Miami liên tiếp có hai chiến thắng trước Chicago Fire FC với tỷ số 3-2 và sau đó là CF Montreal tỷ số 1-0. Trận gặp CF Montreal, Inter Miami cũng trình làng ngôi sao tiền vệ kỳ cựu Casemiro.

Nếu không có gì thay đổi, dự kiến Messi sẽ có trận ra sân thi đấu trở lại khi Inter Miami tiếp Columbus Crew tại MLS lúc 6 giờ 30 ngày 2.8 trên sân nhà Nu, theo Miami Herald. Báo này cũng cho biết thêm, với De Paul, tiền vệ này cũng sẽ trở lại tập luyện trong 1-2 ngày tới và sẽ ra sân thi đấu trở lại từ trận mở màn ở vòng bảng giải Leagues Cup ở trận gặp CLB Atletico San Luis lúc 6 giờ 30 ngày 6.8.