FIFA sẽ kỷ luật cầu thủ Argentina và Tây Ban Nha vì ẩu đả, Paredes nặng nhất

Theo thông báo từ Ủy ban Kỷ luật FIFA rạng sáng 30.7 (giờ Việt Nam), các cầu thủ Argentina gồm Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada cùng trợ lý HLV Roberto Ayala đều bị đưa vào diện điều tra. Bên phía nhà vô địch Tây Ban Nha - đội đã giành chiến thắng 1-0 ở chung kết, tiền vệ Gavi cũng không thoát khỏi cuộc điều tra sau những diễn biến căng thẳng trên sân MetLife.

Theo FIFA, Leandro Paredes phải đối mặt 3 cáo buộc về hành vi gây hấn theo Điều 14.1(i) của Bộ luật kỷ luật FIFA. Đây là số lượng cáo buộc nhiều nhất trong số các cá nhân bị điều tra.

Leandro Paredes (số 5) là cầu thủ đối mặt với nhiều cáo buộc nhất sau vụ ẩu đả ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Nahuel Molina bị cáo buộc hai hành vi gây hấn (một hành vi đã xảy ra và một hành vi ở mức độ cố gắng), đồng thời còn bị điều tra thêm một cáo buộc về hành vi phi thể thao. Trợ lý HLV đội tuyển Argentina - Roberto Ayala cũng bị cáo buộc một hành vi gây hấn.

Thiago Almada bị điều tra vì một hành vi phi thể thao. Ở phía Tây Ban Nha, Gavi là cầu thủ duy nhất bị FIFA mở thủ tục kỷ luật và cũng chỉ liên quan đến một cáo buộc về hành vi phi thể thao, thay vì hành vi gây hấn như các cầu thủ Argentina.

Sky Sports (Anh) đánh giá, điều này đồng nghĩa mức độ nghiêm trọng trong các cáo buộc mà Paredes, Molina hay Ayala phải đối mặt cao hơn đáng kể so với Gavi.

FIFA chưa ra án, các bên được quyền giải trình

FIFA cho biết các thủ tục được mở sau khi Ủy ban Kỷ luật nhận báo cáo từ công tố viên phụ trách các vấn đề kỷ luật và đạo đức liên quan đến những sự cố xảy ra sau trận chung kết World Cup 2026. Theo quy trình, tất cả những người bị điều tra đều đã được tạo điều kiện gửi bản giải trình trước khi Ủy ban Kỷ luật đưa ra phán quyết cuối cùng. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại FIFA vẫn chưa công bố bất kỳ hình thức xử phạt nào.

Báo Marca nhận định, việc Paredes bị cáo buộc tới ba hành vi gây hấn khiến tiền vệ của Argentina trở thành người có nguy cơ chịu án phạt nặng nhất trong vụ việc.

Gavi (bìa trái) là cầu thủ duy nhất của Tây Ban Nha đối diện với án phạt từ FIFA ẢNH: REUTERS

Sau khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 để lên ngôi vô địch World Cup 2026, không khí ăn mừng nhanh chóng bị phá vỡ bởi màn xô xát giữa cầu thủ hai đội.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Paredes được ghi nhận có hành động túm cổ trung vệ Eric Garcia trong lúc hai bên xảy ra va chạm. Một đoạn video khác cũng cho thấy Molina có tình huống va chạm với Rodri khi tiền vệ của Tây Ban Nha đang ăn mừng chức vô địch.

Ở chiều ngược lại, Gavi cũng bị FIFA đưa vào diện điều tra vì hành vi phi thể thao trong những phút hỗn loạn sau trận đấu.

Vụ việc khiến hình ảnh của trận chung kết World Cup 2026 phần nào bị ảnh hưởng, buộc FIFA phải nhanh chóng vào cuộc. Trong thời gian tới, sau khi hoàn tất quá trình xem xét các bản giải trình, Ủy ban Kỷ luật FIFA sẽ công bố mức xử phạt chính thức đối với từng cá nhân liên quan.