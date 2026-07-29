Báo Đông Nam Á dậy sóng vì FIFA ASEAN Cup, chờ bảng ‘kinh điển’ của Việt Nam

Ngay sau khi kết quả bốc thăm FIFA ASEAN Cup 2026 được công bố, báo chí Đông Nam Á đồng loạt đăng tải thông tin với sự háo hức về giải đấu mới do FIFA tổ chức. Điểm chung trong các bài viết là sự kỳ vọng vào những cuộc đối đầu kinh điển giữa các ông lớn của bóng đá khu vực, đặc biệt là bảng B hạng nhất gồm đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan.

CNN Indonesia nhận định, dù Indonesia rơi vào bảng A cùng Malaysia, Singapore và Ấn Độ - nơi được đánh giá cũng rất cạnh tranh - nhưng bảng B mới là tâm điểm khi quy tụ hai thế lực hàng đầu Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan.

CNN Indonesia nhấn mạnh: "Việt Nam và Thái Lan, hai cường quốc hàng đầu khu vực ASEAN từ lâu, có cơ hội một lần nữa cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Philippines cũng có tiềm năng tạo bất ngờ, còn Pakistan sẽ cố gắng trở thành ngựa ô".

Đội tuyển Việt Nam cùng Thái Lan (áo xanh) hứa hẹn sẽ cạnh tranh quyết liệt ở bảng B ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó, Siamsports của Thái Lan nhanh chóng cập nhật kết quả bốc thăm với tiêu đề nhấn mạnh việc tuyển Thái Lan nằm chung bảng cùng đội tuyển Việt Nam. Còn Ball Thai Stand đánh giá đây là "bảng đấu đầy hấp dẫn", khi hai đội bóng giàu thành tích nhất khu vực sẽ sớm chạm trán ngay ở vòng bảng thay vì phải chờ đến vòng knock-out như nhiều giải đấu trước.

Ở Indonesia, trang Seasia Goal cũng tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi sau khi công bố đầy đủ hai bảng đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trang này đặt câu hỏi với người hâm mộ: "Nhóm nào trông mạnh nhất?", và phần lớn ý kiến đều cho rằng bảng đấu có đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là "bảng tử thần" thực sự của giải.

Không chỉ chờ Việt Nam - Thái Lan, Indonesia và Malaysia cũng tạo sức hút

Bên cạnh bảng đấu của đội tuyển Việt Nam, truyền thông khu vực cũng đặc biệt quan tâm đến màn so tài giữa Indonesia và Malaysia tại bảng A. Makanbola (Malaysia) nhận định cuộc đối đầu giữa đội tuyển Malaysia và Indonesia chắc chắn sẽ là một trong những trận cầu đáng xem nhất giải, bởi sự kình địch giữa hai nền bóng đá đã kéo dài nhiều năm.

Tờ báo này đồng thời đánh giá bảng B cũng rất khó lường khi có sự góp mặt của Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Theo Makanbola, FIFA ASEAN Cup sẽ là cơ hội để các đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á khẳng định vị thế trong một sân chơi hoàn toàn mới được FIFA trực tiếp quản lý.

Trong khi đó, New Straits Times nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của giải đấu khi Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên đăng cai FIFA ASEAN Cup. Báo Malaysia cho biết đây là giải đấu chính thức được FIFA công nhận, diễn ra trong kỳ FIFA Days nên các đội tuyển có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất, kể cả những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu hay các giải vô địch hàng đầu châu Á.

Các hạng đấu và bảng đấu giải FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: VFF

Đáng chú ý, Footy India của Ấn Độ cũng tỏ ra hào hứng khi đội tuyển nước này được xếp chung bảng với Indonesia, Malaysia và Singapore. Trang này gọi đây là bảng đấu đầy thử thách nhưng cũng là cơ hội để "Những chú hổ xanh" tạo nên bước đột phá trước các đại diện Đông Nam Á.

Không chỉ bàn về các cặp đấu hấp dẫn, nhiều tờ báo còn đánh giá cao mô hình tổ chức của FIFA ASEAN Cup.

Kênh Astro Arena của Malaysia cho rằng đây là lần đầu tiên các đội tuyển Đông Nam Á có một giải đấu được FIFA công nhận và tổ chức trong thời gian FIFA Days, qua đó giúp các đội quy tụ đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Các trận đấu cũng sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA, góp phần nâng cao giá trị chuyên môn.

Astro Arena cho biết: "Theo thể thức đã được công bố, hạng nhất gồm 8 đội chia thành hai bảng, thi đấu tại Indonesia; hạng hai gồm các đội còn lại thi đấu tại Hồng Kông (Trung Quốc). Giải dự kiến diễn ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Lịch thi đấu chi tiết sẽ được FIFA công bố trong thời gian tới".