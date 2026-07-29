Lối chơi Indonesia hay cỡ nào, nhân sự giỏi ra sao: Lộ diện lịch đấu đội tuyển Việt Nam

Ấn tượng trong các pha bóng bổng

Indonesia cùng bảng A với đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup năm nay. Đội bóng xứ sở vạn đảo được đánh giá là đối thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này. Một số điểm mạnh của Indonesia cũng được thể hiện rõ nét thông qua chiến thắng đậm của họ trước Campuchia tối 27.7.

Indonesia sở hữu dàn cầu thủ gốc châu Âu và Úc cao lớn Ảnh: Nam Trung

Đầu tiên là điểm mạnh về thể hình và thể lực. Indonesia sở hữu dàn cầu thủ gốc châu Âu và Úc rất cao lớn. Những cầu thủ này gồm trung vệ Jordi Amat (gốc Tây Ban Nha, 1,84 m), Justin Hubner (Hà Lan, 1,87 m), hậu vệ phải Sandy Walsh (Bỉ, 1,83 m), hậu vệ trái Tim Geypens (Hà Lan, 1,82 m), tiền vệ Ivar Jenner (Hà Lan, 1,87 m), Thom Haye (Hà Lan, 1,87 m), tiền đạo Mitchell Baker (Úc, 1,96 m), Ragnar Oratmangoen (Hà Lan, 1,80 m), Jens Raven (Hà Lan, 1,87 m).

Thể hình vượt trội so với phần đông các đội bóng Đông Nam Á giúp Indonesia có ưu thế rất lớn trong các pha bóng bổng. Cụ thể, ở trận đấu với Campuchia, tiền đạo cao 1,96 m của Indonesia là Mitchell Baker ghi được 2 bàn thắng trong các pha không chiến (trong tổng số 3 bàn thắng của cầu thủ này), ở các phút thứ 6 và 56.

Năng lực phối hợp nhóm không tồi

Tốc độ là điểm mạnh khác của đội bóng xứ sở vạn đảo, rõ nhất là trong bàn thắng thứ hai của họ vào lưới đội bóng xứ sở chùa tháp ở phút 15. Indonesia tổ chức phản công từ khu vực cấm địa của đội nhà, bóng được triển khai từ thủ môn Nadeo Argawinata, được luân chuyển sang cánh phải, sang phần sân của Campuchia, trước khi bóng được chuyền vào vùng cấm địa của đối thủ và Mitchell Baker đệm bóng trong thế không người kèm vào lưới trống.

Đội bóng xứ sở vạn đảo tấn công khá đa dạng Ảnh: Nam Trung

Đây đều là những điểm mà đội tuyển Việt Nam cần phải nghiên cứu. So với kỳ ASEAN Cup gần nhất hồi năm 2024, đội tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2026 sở hữu dàn cầu thủ thiện chiến hơn, kinh nghiệm hơn. Lối chơi của đội này cũng đa dạng hơn. Ngoài những cầu thủ vượt trội về mặt thể hình như đã nêu, Indonesia còn có thêm nhiều chuyên gia kỹ thuật rất đáng chú ý, đó là các tiền vệ tấn công Marselino Ferdinan, Eliano Reijnders (sinh ra ở Phần Lan), Marc Klok, tiền đạo Egy Maulana.

Trong số này, Marselino Ferdinan được đánh giá là một trong những tiền vệ tổ chức hàng đầu Đông Nam Á, từng được so sánh với Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam hay Supachok Sarachat của Thái Lan.

Chính vì thế, khi cần, đội bóng xứ sở vạn đảo vẫn có thể tung ra những pha phối hợp nhóm nhỏ, để xuyên thủng hàng thủ của đối phương. Chưa hết, Indonesia cũng là đội hiếm hoi tại giải năm nay được đánh giá có thể so sánh với đội tuyển Việt Nam về khả năng kiểm soát bóng, khả năng khai thác các tình huống cố định hiệu quả.

Đấy là những chi tiết có thể sớm "hâm nóng" cuộc đua đến ngôi đầu bảng A giữa 2 đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đội vào ngày 3.8 trên sân nhà của Indonesia, vì thế sẽ rất hấp dẫn. Qua những gì đã thể hiện, đội tuyển Việt Nam và Indonesia tạm thời tạo ấn tượng mạnh mẽ nhất ở bảng đấu của mình.