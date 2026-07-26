Đưa bóng chuyền nam Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á, Nguyễn Ngọc Thuân được vinh danh

Cú đúp danh hiệu xứng đáng với Nguyễn Ngọc Thuân

Tối 26.7, Nguyễn Ngọc Thuân có trận đấu bùng cháy cùng đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tại chung kết chặng 2 SEA V.Cup 2026, chạm trán với kình địch Thái Lan. Đây là đối thủ đã thắng Việt Nam ở cả 2 trận tại chặng 1 và cũng vượt qua chúng ta ở vòng bảng ở chặng 2.

Nguyễn Ngọc Thuân được vinh danh với cú đúp danh hiệu cá nhân: chủ công xuất sắc và VĐV xuất sắc của chặng 2 SEA V.Cup 2026 ẢNH: SAVA

Tái đấu ở chung kết, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân chơi rất hay, là tay ghi điểm số 1 giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan, vô địch chặng 2 SEA V.Cup. Đây cũng là thành tích lịch sử với bóng chuyền nam Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Trước khi chạm trán Thái Lan ở chung kết, đội tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà Indonesia là đương kim vô địch Cúp bóng chuyền châu Á (AVC Cup), nhiều lần vô địch SEA Games.

Nguyễn Ngọc Thuân là nhân tố quan trọng nhất giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại cả Indonesia lẫn Thái Lan ở chặng 2 SEA V.Cup 2026. Anh ghi được tổng cộng 98 điểm, được vinh danh là chủ công xuất sắc nhất tại chặng 2 SEA V.Cup 2026. Bên cạnh đó ngôi sao 27 tuổi của đội Biên phòng còn được vinh danh ở hạng mục VĐV xuất sắc nhất (MVP) của chặng 2 SEA V.Cup 2026.

Trần Duy Tuyến là phụ công xuất sắc của chặng 2 SEA V.Cup 2026 ẢNH: SAVA

Bên cạnh Nguyễn Ngọc Thuân, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam còn có Trần Duy Tuyến được vinh danh ở hạng mục phụ công xuất sắc tại chặng 2 SEA V.Cup 2026. Quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam cho thấy sự tiến bộ đáng khen chỉ sau 2 tháng được huấn luyện của HLV người Ý, ông Federico Rampazzo. Cúp vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026 là động lực để đội tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho các giải quốc tế sắp tới, đặc biệt là ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản.







