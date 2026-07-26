Nóng: Đánh bại Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam vô địch chặng 2 SEA V.Cup

HLV người Ý, ông Federico Rampazzo quyết định tung chủ công 20 tuổi Tăng Ngọc Hiếu ra sân từ đầu, sát cánh cùng đàn anh Nguyễn Ngọc Thuân cùng Đinh Văn Phương, Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy để đối đầu với Thái Lan ở chung kết chặng 2 SEA V.Cup 2026.

Nguyễn Ngọc Thuân là tay ghi điểm số 1 của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tại SEA V.Cup 2026 ẢNH: SAVA

Trước đối thủ nhiều duyên nợ, đội tuyển Việt Nam khởi đầu khá tự tin. Nguyễn Ngọc Thuân ghi 2 điểm liên tiếp giúp đội tuyển Việt Nam cân bằng điểm số 2/2. Tâm lý có phần bị choáng ngợp của các tân binh Tăng Ngọc Hiếu, Đinh Văn Phương giúp Thái Lan có mạch lên điểm nhưng tài năng của Nguyễn Ngọc Thuân giúp đội tuyển Việt Nam đeo bám quyết liệt. Đối chuyền Đinh Văn Phương kịp bắt nhịp, "chia lửa" tấn công với Nguyễn Ngọc Thuân giúp đội tuyển Việt Nam vượt dẫn 13/12 rồi tạo cách biệt 3 điểm (21/18). Tuy nhiên Thái Lan cho thấy mình là khắc tinh của đội tuyển Việt Nam khi gỡ hòa 22/22 sau đó thắng ngược 25/22 ở ván 1 nhờ những pha chắn bóng thành công liên tiếp.

Ván đấu thứ 2 diễn ra đầy hấp dẫn và gay cấn. Đội tuyển Việt Nam khởi đầu tốt hơn nhưng Thái Lan còn chơi hay hơn, vươn lên tạo cách biệt 3 điểm (17/14). Các học trò HLV Federico Rampazzo thi đấu bùng nổ ở thời điểm quan trọng của ván đấu, trong đó Đinh Văn Phương, Trần Duy Tuyến, Dương Văn Tiên đóng góp vào những điểm số quyết định giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 25/23, cân bằng tỷ số 1-1.

Phụ công Trần Duy Tuyến thi đấu với phong độ ổn định tại chặng 2 SEA V.Cup ẢNH: SAVA





Tinh thần phấn chấn, Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội thi đấu áp đảo trước Thái Lan và giành chiến thắng ấn tượng 25/19 ở ván 3 giúp đội tuyển Việt Nam vượt dẫn với tỷ số 2-1. Đây là ván đấu không chỉ Nguyễn Ngọc Thuân mà các mũi đánh còn lại đều phát huy hiệu quả. Trái ngược với Thái Lan khi họ mắc nhiều lỗi đánh hỏng và phòng thủ cũng không tốt.

Ván đấu thứ 4 là màn đọ tài tấn công giữa tay ghi điểm số 1 đội tuyển bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Ngọc Thuân với ngôi sao của Thái Lan là Napadet. Cả 2 liên tiếp ghi điểm tạo nên màn so kè quyết liệt giữa 2 đội. Napadet giúp Thái Lan vượt dẫn 8/6 nhưng Nguyễn Ngọc Thuân giúp Việt Nam cân bằng 8/8. Đội tuyển Thái Lan có chuỗi lên điểm ấn tượng và tạo cách biệt 5 điểm (14/9). Lúc này HLV Federico Rampazzo quyết định rút Ngọc Thuân, sau đó là Dương Văn Tiên ra nghỉ dưỡng sức. Vắng các tay ghi điểm chủ lực, đội tuyển Việt Nam để thua ở ván 4 trước Thái Lan với điểm số 15/25.

Trận chung kết chặng 2 SEA V.Cup 2026 phải bước vào ván 5 quyết định chọn ra nhà vô địch. Ở ván đấu này, đội tuyển Việt Nam có sự trở lại của Nguyễn Ngọc Thuân và chính anh là người mở điểm ở ván 5. Sự xuất sắc của Ngọc Thuân giúp đội tuyển Việt Nam liên tiếp dẫn điểm Thái Lan nhưng sau đó để đối thủ cân bằng và vượt dẫn 7/6 rồi 8/7. Tuy nhiên Trương Thế Khải tỏa sáng với những pha bám chắn xuất thần giúp Việt Nam dẫn 13/9 sau đó giành chiến thắng 15/10 khép lại thắng lợi chung cuộc 3-2.

Đòi nợ thành công trước kình địch Thái Lan giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch chặng 2 SEA V.Cup. Đây cũng là thành tích lịch sử của đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam. Danh hiệu vô địch cũng giúp thầy trò HLV Federico Rampazzo đoạt vé tham dự AVC Cup (Cúp bóng chuyền châu Á) 2027.