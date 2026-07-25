Quật ngã chủ nhà Indonesia, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam vào chung kết chặng 2 SEA V.Cup: Đấu Thái Lan

Không có nhiều thay đổi khi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam vẫn ra sân đấu bán kết với Indonesia với dàn tuyển thủ quen thuộc như Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải, Duy Tuyến, Đinh Văn Phương...

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam xuất sắc vào chung kết chặng 2 SEA V.Cup 2026 ẢNH: SAVA

Đội á quân chặng 1 SEA V.Cup Indonesia có động lực lớn với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ tại sân nhà đã giành chiến thắng 25/22 trước đội tuyển Việt Nam ở ván 1. Đây là kết quả không bất ngờ bởi Indonesia được đánh giá cao hơn và từng đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 3-0 ở bán kết chặng 1.

Thế nhưng Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc. Trong ngày cởi bỏ được áp lực, đạt trạng thái thi đấu tốt, Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Phương, Duy Tuyến, Thế Khải cùng nhau tỏa sáng giúp đội tuyển Việt Nam thắng 25/22 ở ván 2, cân bằng tỷ số 1-1.

Giữ trạng thái hưng phấn ở ván 3, Nguyễn Ngọc Thuân cho thấy tài năng và bản lĩnh với những pha tấn công tầm cao hiệu quả. Anh cũng có những tình huống bỏ nhỏ gây bất ngờ cho đội chủ nhà Indonesia, ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Không những thế tay đập số 1 Việt Nam còn những có những pha chắn bóng hiệu quả, giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 25/19, vượt dẫn 2-1.

Thi đấu nỗ lực ở ván 4 nhưng đội chủ nhà Indonesia vẫn không thể lật ngược tình thế. Đây là ván đấu mà chuyền hai Đinh Văn Duy khiến người hâm mộ lo lắng khi gặp chấn thương phải rời sân nhưng chuyền hai Hoài Phương vào thay chơi ổn định. Quan trọng hơn, mũi đánh số 1 Nguyễn Ngọc Thuân vẫn chơi bùng nổ, hiệu quả, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 25/18, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1.

Quật ngã chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-1, đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết chặng 2 SEA V.Cup. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở chung kết diễn ra lúc 19 giờ ngày mai là đội tuyển Thái Lan.