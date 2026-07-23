Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thua ngược khó tin trước Thái Lan ở SEA V.Cup

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước Thái Lan

HLV người Ý, ông Federico Rampazzo quyết định sử dụng tay đập trẻ Tăng Ngọc Hiếu cùng đối chuyền vừa được bổ sung ở chặng 2 SEA V.Cup là Đinh Văn Phương ra sân từ đầu khi tái đấu với Thái Lan ở SEA V.Cup. Sát cánh cùng 2 tuyển thủ này là dàn trụ cột Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải, Duy Tuyến.

Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam chưa đòi nợ thành công trước Thái Lan ở SEA V.Cup ẢNH: SAVA

Ở ván 1 các học trò HLV Federico Rampazzo thi đấu rất hay. Khởi đầu không tốt khi bị Thái Lan tạo cách biệt 4 điểm (8/4) nhưng Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội cân bằng 9/9 sau đó chơi bùng nổ giành chiến thắng 25/23. Đây là ván đấu các nhân tố mới như Tăng Ngọc Hiếu, Đinh Văn Phương khá tự tin còn dàn trụ cột Ngọc Thuân, Duy Tuyến, Văn Duy giữ vững phong độ. Duy Tuyến là người ghi điểm số quyết định chiến thắng bằng pha phát bóng ăn điểm trực tiếp đầy uy lực.

Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam giữ vững phong độ cao ở ván 2. Trong đó hầu hết các vị trí đều chơi tốt, đặc biệt Nguyễn Ngọc Thuân tấn công đầy hiệu quả, Duy Tuyến, Ngọc Hiếu bám chắn xuất sắc đã làm nản lòng các tay đập của Thái Lan, nhất là mũi đánh số 1 Napadet. Nhờ đó đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với điểm số cách biệt 25/15 đầy ấn tượng và vượt dẫn Thái Lan 2-0.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thua ngược Thái Lan ở chặng 2 SEA V.Cup 2026 tại Indonesia ẢNH: SAVA

Đội tuyển Thái Lan vùng lên mạnh mẽ ở ván 3 với những tình huống tấn công đa dạng, hiệu quả và phòng thủ cũng tốt. Nhờ đó Thái Lan giành chiến thắng 25/18, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đây là ván đấu HLV Federico Rampazzo có những điều chỉnh về con người lẫn lối chơi nhưng chưa mang lại hiệu quả. Tiếp đà hưng phấn, đội tuyển Thái Lan thi đấu tốt hơn, giành chiến thắng với điểm số 25/21, cân bằng tỷ số 2-2, đưa trận đấu vào ván 5 quyết định.

Thể lực suy giảm, các phương án thay thế cũng không mang lại hiệu quả khiến đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam để thua 12/15 trước Thái Lan ở ván 5 và để thua ngược 2-3 đầy tiếc nuối. Như vậy Thái Lan toàn thắng trước Myanmar và Việt Nam, xếp nhất bảng B cùng vé vào bán kết. 15 giờ 30 ngày mai, đội tuyển Việt Nam đấu trận cuối vòng bảng với Myanmar cũng là trận đấu quyết định tấm vé còn lại đi tiếp ở SEA V.Cup 2026.







































