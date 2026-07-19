Đánh bại Indonesia, đội tuyển bóng chuyền Campuchia tạo 'địa chấn' lần đầu vô địch SEA V.Cup

Đội tuyển nam bóng chuyền Campuchia tạo kỳ tích

Ở chung kết chặng 1 SEA V.Cup 2026 kết thúc tối nay, đội tuyển Campuchia chạm trán với Indonesia là nhà đương kim vô địch Cúp bóng chuyền châu Á (AVC Cup). Ở vòng bảng, đội tuyển Campuchia thất thủ 0-3 trước Indonesia nhưng tạo ra địa chấn khi đòi nợ thành công với chiến thắng 3-2.

Đội tuyển Campuchia lần đầu vô địch giải bóng chuyền nam SEA V.Cup ẢNH: SAVA

Trong ngày thi đấu bùng nổ, hiệu quả ở cả tấn công lẫn phòng ngự, đội tuyển Campuchia vượt dẫn Indonesia 2-0 với điểm số lần lượt là 25/23, 28/26. Đội tuyển Indonesia vùng lên mạnh mẽ, giành 2 ván thắng liên tiếp để cân bằng tỷ số 2-2, hướng đến màn lội ngược dòng trước Campuchia.

Thế nhưng các tuyển thủ Campuchia lại chơi rất hay ở ván 5 quyết định, liên tiếp dẫn điểm trước khi giành chiến thắng 15/11, vỡ òa niềm vui khi giành thắng lợi chung cuộc 3-2 và lần đầu đăng quang ở SEA V.Cup. Đây là thành tích tốt nhất của bóng chuyền nam Campuchia từ trước đến nay. Trước đó thành tích tốt nhất của đội bóng này là tại SEA Games 32 năm 2023 trên sân nhà, họ vào chung kết nhưng thất thủ trước Indonesia, nhận HCB.

Đội tuyển nam bóng chuyền Campuchia tạo chiến tích ở SEA V.Cup 2026 ẢNH: SAVA

Tại chặng 1 SEA V.Cup năm nay, đội tuyển Campuchia tạo ấn tượng ngay từ trận ra quân khi đánh bại chủ nhà Philippines. Chiến thắng này mở cánh cửa vào bán kết cho Campuchia. Tại bán kết, đội tuyển Campuchia xuất sắc đánh bại đương kim vô địch SEA Games là Thái Lan. Chưa dừng ở đó, HLV Nouv Samaeth đã đưa đội tuyển Campuchia làm nên lịch sử với chiếc cúp vô địch đầu tiên ở SEA V.Cup.



Ở trận tranh hạng ba trước đó, đội tuyển Việt Nam thất thủ trước Thái Lan nên xếp hạng tư chung cuộc tại chặng 1 SEA V.Cup 2026.