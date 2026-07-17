Đánh bại Myanmar, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam vào bán kết SEA V.Cup

Chiến thắng áp đảo của đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam

Ở lượt trận cuối bảng B, chặng 1 SEA V.Cup 2026 diễn ra hôm nay tại Philippines, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam đánh bại Myanmar với tỷ số 3-0.

Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam giành quyền vào bán kết chặng 1 SEA V.Cup 2026 tại Philippines ẢNH: SAVA

HLV Federico Rampazzo tiếp tục tin tưởng dàn trụ cột Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Duy Tuyến, Thế Khải, Công Đức... cho trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết với Myanmar. Trước đối thủ yếu hơn, đội tuyển Việt Nam thi đấu áp đảo trong cả 3 ván.

Ở ván 1, đội tuyển Việt Nam chơi bùng nổ, trong đó Nguyễn Ngọc Thuân cho thấy khả năng ghi điểm hiệu quả. Các mũi tấn công khác như Công Đức, Thế Khải cũng phát huy, nhờ đó đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 25/18.

Ván đấu thứ 2 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của đội tuyển Việt Nam. Nỗ lực của các tay đập Myanmar chỉ giúp họ thu ngắn cách biệt trước khi để thua 23/25. Đây cũng là ván đấu HLV Federico Rampazzo xoay chuyển đội hình khi trao cơ hội ra sân cho các nhân tố mới như Tăng Ngọc Hiếu, Lý Văn Chường.

Tình thế không thay đổi ở ván 3 khi Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội duy trì thế trận tấn công áp đảo. Nhờ đó đội tuyển Việt Nam dẫn điểm xa trước khi giành chiến thắng 25/19, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0.

Như vậy đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam xếp nhì bảng B với 1 trận thắng, 1 trận thua, cùng với Thái Lan (2 trận thắng, nhất bảng) giành quyền vào bán kết SEA V.Cup 2026. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bán kết diễn ra ngày mai là đội xếp nhất bảng A (nhiều khả năng là đội tuyển Indonesia).