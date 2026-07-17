Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Đánh bại Myanmar, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam vào bán kết SEA V.Cup

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam giành quyền vào bán kết chặng 1 giải bóng chuyền nam Đông Nam Á (SEA V.Cup) 2026 sau chiến thắng trước Myanmar ở lượt trận cuối vòng bảng.

Chiến thắng áp đảo của đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam

Ở lượt trận cuối bảng B, chặng 1 SEA V.Cup 2026 diễn ra hôm nay tại Philippines, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam đánh bại Myanmar với tỷ số 3-0.

Đánh bại Myanmar, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam vào bán kết SEA V.Cup- Ảnh 1.

Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam giành quyền vào bán kết chặng 1 SEA V.Cup 2026 tại Philippines

ẢNH: SAVA

HLV Federico Rampazzo tiếp tục tin tưởng dàn trụ cột Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Duy Tuyến, Thế Khải, Công Đức... cho trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết với Myanmar. Trước đối thủ yếu hơn, đội tuyển Việt Nam thi đấu áp đảo trong cả 3 ván.

Ở ván 1, đội tuyển Việt Nam chơi bùng nổ, trong đó Nguyễn Ngọc Thuân cho thấy khả năng ghi điểm hiệu quả. Các mũi tấn công khác như Công Đức, Thế Khải cũng phát huy, nhờ đó đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 25/18.

Ván đấu thứ 2 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của đội tuyển Việt Nam. Nỗ lực của các tay đập Myanmar chỉ giúp họ thu ngắn cách biệt trước khi để thua 23/25. Đây cũng là ván đấu HLV Federico Rampazzo xoay chuyển đội hình khi trao cơ hội ra sân cho các nhân tố mới như Tăng Ngọc Hiếu, Lý Văn Chường.

Tình thế không thay đổi ở ván 3 khi Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội duy trì thế trận tấn công áp đảo. Nhờ đó đội tuyển Việt Nam dẫn điểm xa trước khi giành chiến thắng 25/19, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0.

Như vậy đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam xếp nhì bảng B với 1 trận thắng, 1 trận thua, cùng với Thái Lan (2 trận thắng, nhất bảng) giành quyền vào bán kết SEA V.Cup 2026. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bán kết diễn ra ngày mai là đội xếp nhất bảng A (nhiều khả năng là đội tuyển Indonesia).

Tin liên quan

Kết quả giải bóng chuyền nam SEA V.Cup: Đội tuyển Việt Nam thất thủ trước Thái Lan

Kết quả giải bóng chuyền nam SEA V.Cup: Đội tuyển Việt Nam thất thủ trước Thái Lan

HLV người Ý Federico Rampazzo ra mắt không thành công khi cùng đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam để thua 1-3 trước Thái Lan tại giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.Cup) 2026 diễn ra hôm nay tại Philippines.

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nam SEA V.Cup mới nhất: Đội tuyển Việt Nam vượt khó

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nam SEA V.Cup: Chờ tài cầm quân của HLV người Ý Federico Rampazzo

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam vào bán kết SEA V.Cup Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam SEA V.Cup 2026 Nguyễn Ngọc Thuân

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận