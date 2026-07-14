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Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nam SEA V.Cup: Chờ tài cầm quân của HLV người Ý Federico Rampazzo

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Chặng 1 giải bóng chuyền nam Đông Nam Á (SEA V.Cup) 2026 khởi tranh vào ngày mai tại Philippines với sự góp mặt của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam được quan tâm khi có sự dẫn dắt của HLV người Ý, ông Federico Rampazzo tranh tài ở chặng 1 SEA V.Cup (tiền thân của SEA V.League) 2026. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với Thái Lan, Myanmar trong khi bảng A gồm 3 đội Indonesia, Philippines và Campuchia. 

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nam SEA V.Cup: Chờ tài cầm quân của HLV người Ý Federico Rampazzo- Ảnh 1.

Chờ màn thể hiện của đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam tại SEA V.Cup 2026 khi có sự dẫn dắt của HLV người Ý Federico Rampazzo

ẢNH: VFV

Theo thể thức thi đấu của SEA V.Cup 2026, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn đội xếp nhất, nhì của 2 bảng vào vòng bán kết. Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội lần lượt chạm trán với Myanmar (13 giờ ngày 15.7), Thái Lan (13 giờ ngày 16.7). 

Thái Lan là đối thủ đáng gờm nhất của đội tuyển Việt Nam trong cuộc cạnh tranh ngôi nhất, nhì bảng B. Ở SEA V.League 2025, đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 3-1 ở chặng 1 và 3-2 ở chặng 2. Tuy nhiên ở SEA Games 33 (tháng 12.2025), đội tuyển Việt Nam thất thủ 0-3 trước đối thủ này. 

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nam SEA V.Cup: Chờ tài cầm quân của HLV người Ý Federico Rampazzo- Ảnh 2.

HLV Federico Rampazzo được kỳ vọng giúp đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam khởi sắc

ẢNH: BTC

Đáng chú ý, cả 6 đội tham dự SEA V.Cup 2026 đều được dẫn dắt bởi HLV ngoại. Ông Park Ki-won (Hàn Quốc) là HLV trưởng đội tuyển Thái Lan còn HLV trưởng Myanmar là ông Jose Augusto (Brazil). Đội tuyển Indonesia, ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch được dẫn dắt bởi HLV người Cuba Alfonso Toiran, Philippines có HLV người Ý Angiolino Frigoni còn Campuchia sử dụng HLV người Cuba Berto Friol Barrios. 

Ông Federico Rampazzo mới đảm nhận vai trò HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trong 2 tháng. Ông quyết định sử dụng 14 tuyển thủ thi đấu ở chặng 1 SEA V.Cup 2026 gồm: Dương Văn Tiên, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Trần Anh Tú, Tăng Ngọc Hiếu, Phạm Quốc Dư, Lý Văn Chường, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Thanh Tùng, Cao Đức Hoàng, Trịnh Duy Phúc và Phan Công Đức, Đinh Văn Duy. Lực lượng không nhiều thay đổi so với thời HLV tiền nhiệm Trần Đình Tiền. Tuy nhiên HLV người Ý được kỳ vọng thổi luồng gió mới trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam nhằm tạo dấu ấn ở đấu trường quốc tế. 



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