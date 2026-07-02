Trần Thị Thanh Thúy tái ký hợp đồng với CLB Gunma Green Wings tại giải bóng chuyền Nhật Bản

Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục thi đấu ở Nhật Bản

Hôm nay (2.7), CLB Gunma Green Wings công bố danh sách thi đấu mùa giải 2026/2027. Đáng chú ý, thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục khoác áo đội bóng này.

Trần Thị Thanh Thúy khoác áo số 16 ở CLB Gunma Green Wings trong mùa giải mới tại giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản ẢNH: SV.LEAGUE

"Xin chào mọi người, mình là Thanh Thúy. Mình rất hạnh phúc khi một lần nữa được trở thành thành viên của CLB Gunma Green Wings. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên thật nhiều khoảnh khắc tuyệt vời và có một mùa giải thành công. Hãy tiếp tục cổ vũ cho chúng mình và Gunma Green Wings nhé. Cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ", Trần Thị Thanh Thúy chia sẻ sau khi chính thức tái ký hợp đồng với đội bóng chuyền Nhật Bản.

Ở mùa giải năm ngoái, Trần Thị Thanh Thúy thường xuyên ra sân trong màu áo CLB Gunma Green Wings. Cô thi đấu tổng cộng 25 trận và ghi được 381 điểm, giúp đội bóng này giành quyền vào tứ kết và xếp hạng 7 chung cuộc. Ở mùa giải năm nay, bên cạnh Thanh Thúy, CLB Gunma Green Wings cũng tái ký hợp đồng với ngoại binh người Ba Lan Olivia Rozanski. Đội bóng từng sang Việt Nam thi đấu ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 cho thấy tham vọng cao ở mùa giải mới khi chiêu mộ thêm chủ công người Nga Alina Popova và phụ công người Serbia Jovana Stevanovic đồng thời bổ sung phụ công tuyển thủ Nhật Bản Shimamura.

Thanh Thúy cùng dàn sao đáng chú ý của CLB Gunma Green Wings ở mùa giải mới ẢNH: SV.LEAGUE

Trần Thị Thanh Thúy hiện tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho các giải quốc tế trong năm 2026. Trong đó mục tiêu lớn nhất của cô cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là cạnh tranh tốp đầu ở ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản. Giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản dự kiến khởi tranh vào tháng 10, hiện chưa rõ thời điểm Thanh Thúy sang Nhật Bản tập luyện cùng CLB Gunma Green Wings để chuẩn bị cho mùa giải mới.







