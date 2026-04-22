Dàn tuyển thủ trọng điểm thể thao Việt Nam được chăm sóc đặc biệt cho ASIAD 20

Tích cực chuẩn bị cho ASIAD 20

Ngày 22.4, nhóm các tuyển thủ trọng điểm thể thao Việt Nam đang tập huấn ở Trung tâm HLTTQG (TP.HCM) như Nguyễn Quang Thuấn (bơi), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Bạc Thị Khiêm (taekwondo), Nguyễn Phước Đến (đấu kiếm), Y Liên (cử tạ)... có mặt tại phòng khám Elove để được đánh giá toàn diện về thể chất. Từ đánh giá này sẽ có định hướng cho việc tập luyện và phục hồi.

Cua rơ Nguyễn Thị Thật được kiểm tra thể trạng để có định hướng chăm sóc sức khỏe tốt nhất chuẩn bị cho ASIAD 20 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Đồng hành cùng các tuyển thủ tham gia buổi đánh giá thể chất, ông Phạm Thanh Tú - Giám đốc Trung tâm HLTTQG (TP.HCM) cho biết: "Ngay từ đầu năm, trung tâm đã xây dựng kế hoạch chăm sóc đặc biệt cho các VĐV xác định có khả năng tranh chấp huy chương tại ASIAD 20. Ngoài việc hỗ trợ toàn diện từ công tác chuyên môn cho đến hồi phục, thả lỏng, dinh dưỡng, Trung tâm cũng phối hợp với phòng khám Evolve để hỗ trợ công tác y tế trị liệu, nâng cao hiệu suất tối ưu nhất để các vận động viên có tinh thần cũng như thể trạng tốt nhất tiến tới tham dự ASIAD".

Các tuyển thủ Việt Nam được đánh giá toàn diện về thể chất, từ đó có giáo án phù hợp để phát triển ẢNH: HÀ PHƯƠNG

HLV Nguyễn Văn Duy (đội tuyển taekwondo VN) chia sẻ: "Buổi đánh giá toàn diện về thể chất giúp ban huấn luyện lẫn tuyển thủ hiểu biết hơn về tình hình cơ thể của các bạn, đánh giá sâu hơn về tình trạng của từng VĐV. Ở đây bác sĩ chuyên nghiệp cũng đưa ra cách để khắc phục cho VĐV những vấn đề đang gặp phải và bản thân HLV cũng học hỏi được nhiều hơn trong việc nắm bắt tình trạng của các VĐV. Điều này rất bổ ích cho cả HLV lẫn VĐV trong quá trình tập luyện cường độ cao như hiện nay để chuẩn bị cho ASIAD".

Kình ngư Nguyễn Quang Thuấn háo hức khi được kiểm tra thể trạng toàn diện ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Chuyên gia Ben Duong, Thạc sĩ Y học nắn xương (Osteopathy), đồng sáng lập và Giám đốc Kỹ thuật phòng khám Evolve cho biết công cụ chẩn đoán được thiết kế với độ chuẩn xác cao đang thay đổi cách các huấn luyện viên và bác sĩ lâm sàng tối ưu hóa sức khỏe VĐV, ngăn ngừa chấn thương và lập kế hoạch cho các chiến lược điều trị cá nhân hóa. Không chỉ là một đánh giá thông thường việc chẩn đoán cho chúng ta biết một cách chắc chắn khi nào VĐV đã sẵn sàng tập luyện, thi đấu và khi nào cần can thiệp chăm sóc sức khỏe".

Các tuyển thủ Việt Nam tham dự buổi kiểm tra thể chất toàn diện tại TP.HCM hôm nay ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Cùng các đồng đội Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai tham gia kiểm tra tình trạng thể chất, cua rơ Nguyễn Thị Thật, người từng 3 lần đoạt HCV châu Á cho biết tuy bản thân không gặp chấn thương nhưng khi được kiểm tra giúp mình hiểu rõ hơn về cơ thể, về những điểm yếu để bổ sung, hoàn thiện.



