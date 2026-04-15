Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Giành 4 HCV tại giải Oceanman Maldives, Ánh Viên: 'Bơi 10 km dễ lắm, Viên chỉ cho'

Quỳnh Anh
15/04/2026 00:22 GMT+7

Cựu kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên gây sốt khi giành 4 HCV tại giải bơi biển Oceanman Maldives 2026, cô thậm chí còn về đích chung với VĐV dẫn đầu hạng mục nam.

Tuổi 30 rực rỡ của Ánh Viên

Giải Oceanman Maldives 2026 diễn ra trong 2 ngày 10, 11.4 vừa qua. Ngay ngày thi đấu đầu tiên, cựu vô địch SEA Games Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành 3 được 3 HCV các nội dung 2 km, đồng đội nữ và lứa tuổi 30-39 nữ. Tổng kết ngày thi đấu đầu tiên, Ánh Viên chia sẻ: "Một ngày thật đặc biệt với Viên khi được bơi giữa khung cảnh tuyệt đẹp của Maldives. Đặc biệt hơn khi Viên được bơi tiếp sức cùng học trò của mình, một khoảnh khắc đầy tự hào và ý nghĩa".

Ánh Viên (giữa) đoạt 4 HCV tại giải bơi biển Oceanman Maldives 2026

ẢNH: FBNV

Bước sang ngày thi đấu thứ 2, Nguyễn Thị Ánh Viên chinh phục thử thách lớn hơn với cự ly 10 km. Đây là lần đầu tiên kình ngư quê Cần Thơ trải nghiệm thi đấu nội dung 10 km bơi biển. Tuy nhiên cô đã xuất sắc về hạng nhất với thành tích 2 giờ 30 phút 22 giây. Đáng chú ý, Ánh Viên đã về đích cùng lúc với VĐV số 1 hạng mục nam. "Biển Maldives vẫn xanh và tuyệt đẹp nhưng hành trình 10 km hôm nay là một thử thách không hề dễ dàng. Viên đã chiến đấu hết mình và chạm đến đích với tất cả những gì mình có", Ánh Viên thổ lộ.

Ánh Viên với trải nghiệm ấn tượng tại giải bơi biển Oceanman Maldives 2026

ẢNH: FBNV

Tổng kết hành trình của mình tại Oceanman Maldives 2026, kình ngư từng mang về cho thể thao Việt Nam 25 HCV ở đấu trường SEA Games cười đùa: "Bơi 10 km ở đảo Maldives dễ lắm, Viên chỉ cho". Sau khi quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vào năm 2021, Ánh Viên tập trung vào công tác huấn luyện bơi và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Gần đây cô gái 30 tuổi thử sức ở 3 môn phối hợp (bơi, đạp, chạy) và cho thấy tiềm năng với môn thể thao này.

Oceanman là chuỗi các cuộc thi bơi quốc tế được tổ chức ở nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm châu Âu, Mỹ Latinh và châu Á - Thái Bình Dương. Oceanman Maldives 2026 mà Nguyễn Thị Ánh Viên tham gia có 532 VĐV đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt.



‘Nàng tiên cá’ Ánh Viên gây sốt với nhan sắc siêu thăng hạng

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên khiến cộng đồng mạng bất ngờ với hình ảnh lộng lẫy khi tham dự sự kiện. Không còn là 'nàng tiên cá' mạnh mẽ trên đường đua xanh, Ánh Viên giờ đây tỏa sáng với vẻ đẹp thanh lịch và thần thái tự tin.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận