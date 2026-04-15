Giành 4 HCV tại giải Oceanman Maldives, Ánh Viên: 'Bơi 10 km dễ lắm, Viên chỉ cho'

Tuổi 30 rực rỡ của Ánh Viên

Giải Oceanman Maldives 2026 diễn ra trong 2 ngày 10, 11.4 vừa qua. Ngay ngày thi đấu đầu tiên, cựu vô địch SEA Games Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành 3 được 3 HCV các nội dung 2 km, đồng đội nữ và lứa tuổi 30-39 nữ. Tổng kết ngày thi đấu đầu tiên, Ánh Viên chia sẻ: "Một ngày thật đặc biệt với Viên khi được bơi giữa khung cảnh tuyệt đẹp của Maldives. Đặc biệt hơn khi Viên được bơi tiếp sức cùng học trò của mình, một khoảnh khắc đầy tự hào và ý nghĩa".

Ánh Viên (giữa) đoạt 4 HCV tại giải bơi biển Oceanman Maldives 2026 ẢNH: FBNV

Bước sang ngày thi đấu thứ 2, Nguyễn Thị Ánh Viên chinh phục thử thách lớn hơn với cự ly 10 km. Đây là lần đầu tiên kình ngư quê Cần Thơ trải nghiệm thi đấu nội dung 10 km bơi biển. Tuy nhiên cô đã xuất sắc về hạng nhất với thành tích 2 giờ 30 phút 22 giây. Đáng chú ý, Ánh Viên đã về đích cùng lúc với VĐV số 1 hạng mục nam. "Biển Maldives vẫn xanh và tuyệt đẹp nhưng hành trình 10 km hôm nay là một thử thách không hề dễ dàng. Viên đã chiến đấu hết mình và chạm đến đích với tất cả những gì mình có", Ánh Viên thổ lộ.

Ánh Viên với trải nghiệm ấn tượng tại giải bơi biển Oceanman Maldives 2026 ẢNH: FBNV

Tổng kết hành trình của mình tại Oceanman Maldives 2026, kình ngư từng mang về cho thể thao Việt Nam 25 HCV ở đấu trường SEA Games cười đùa: "Bơi 10 km ở đảo Maldives dễ lắm, Viên chỉ cho". Sau khi quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vào năm 2021, Ánh Viên tập trung vào công tác huấn luyện bơi và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Gần đây cô gái 30 tuổi thử sức ở 3 môn phối hợp (bơi, đạp, chạy) và cho thấy tiềm năng với môn thể thao này.

Oceanman là chuỗi các cuộc thi bơi quốc tế được tổ chức ở nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm châu Âu, Mỹ Latinh và châu Á - Thái Bình Dương. Oceanman Maldives 2026 mà Nguyễn Thị Ánh Viên tham gia có 532 VĐV đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt.







